سازمان شانگهاي نبايد تحت تاثير تهاجمات سياسي آمريكا و انگليس قرار گيرد / تحكيم ساختارهاي منطقه اي جايگزين اختلافات ديرينه شده است

به گزارش خبرنگار مهر ، منوچهر متكي كه در چهاردهمين همايش قفقازبا بيان اينكه اتحاد و ائتلاف هاي راهبردي و همسويي منافع امنيتي ، از لحاظ نظري ، بالاترين نوع همكاري ميان كشورهايي كه منافع سياسي و اتقصادي بي شماري را براي اعضاء به ارمغان مي آورد ، گفت : در طول يك دهه اخير و در ميانه چالش ناشي از يكجانبه گرايي آمريكا از يك سو و تحركات مبتني بر منطقه گرايي و چند جانبه گرايي از سوي ديگر ، روند تحكيم ساختارهاي منطقه اي مورد توجه ويژه قرار گرفته و جايگزين اختلافات ديرين شده است .



وي اظهار داشت : استمرار چالش هاي متعدد طي سال هاي اخير بواسطه تحولات پيرامون درياي خزر و قفقاز و تحركات گروههاي افراطي در منطقه از يك سو و رويارويي منافع قدرتهاي جهاني و منطقه اي از سوي ديگر ، كشورهاي منطقه را در پيشبرد اهداف و برنامه هاي اجتماعي و اقتصادي دچار مشكل ساخته است ؛ بر اين اساس اين كشورها به منظور تامين امنيت و تضمين ثبات خود ، پس از سال 1996 كه نخستين گام همگرايي را در قالب گروه شاتگهاي يا شانگهاي 5 برداشتند ، در سال 2001 به تاسيس سازمان همكاري شانگهاي اقدام نمودند .



وي در خصوص ضرورت هاي كلان منطقه اي تشكيل اين سازمان را موقعيت ژنواستراتژيك و ژنواكونوميك ، آسياي مركزي را بعنوان هارتلند ، به صحنه پيچيده برخورد منافع قدرت هاي جهاني و منطقه اي تبديل ساخته دانست و گفت : چنين موقعيتي از يك سو فرصت هاي سياسي - امنيتي و اقتصادي در جهت رشد و توسعه كشورهاي منطقه را فراهم نموده و از سوي ديگر در بردارنده تهديداتي جدي بويژه در ابعاد امنيتي است .

وزير امور خارجه تهديدات فرا منطقه اي را از ديگر دلايل ضرورت تشكيل سازمان همكاري هاي شانگهاي برشمرد و افزود : آمريكا در سال هاي اخير در صدد جايگزيني حضور ديرينه و سلطه جويانه انگليس در منطقه بوده و بر اين اساس پس از حادثه 11 سمپتامبر و با گذشت پنج سال از جنگ عليه طالبان ، همچنان حضور نيروهاي نظامي خود را در منطقه فراتر از مبارزه با تروريسم و به منظور دستيابي به اهداف درازمدت نظير تسلط بر منافع نفتي و پيشگيري از وحدت و همگرايي كشورهاي مهم منطقه حفظ كرده است .



وي تاكيد كرد : تهديدات مشترك منطقه اي را مي توان سومين پايه تشكيل سازمان همكاري شانگهاي ارزيابي نمود و توضيح داد : در اين خصوص، چهار روند حائز اهميت هستند ، اول اينكه شكل‌گيري و حاكميت طالبان با سناريوي آمريكايي، دلارهاي نفتي و آموزشي در منطقه و عملكرد آنها در افغانستان كه ثبات و امنيت بخش‌هاي مهمي از كشورهاي منطقه را با تهديدات بالقوه‌اي روبرو ساخت.

متكي توليد و قاچاق مواد مخدر در افغانستان ، پيامدهاي منفي اجتماعي آن و تبديل شدن كشورهاي منطقه به مسير انتقال و ترانزيت اين مواد همچنين تروريسم و مخاطرات نشات گرفته از آن؛ و نيز وجود فقر و نابرابري‌هاي اقتصادي كه علاوه بر تاثيرات منفي بر رشد و توسعه‌ انساني و رفاه منطقه مي‌تواند منشا بسياري از تنش‌ها و ناآرامي ها قرار گيرد را از ديگر نمونه هاي تهديدات منطقه اي برشمرد .



وزير امور خارجه افزود : رويكرد قدرت‌هاي منطقه‌اي چهارمين انگيزه در اين ارزيابي است كه كشورهاي منطقه را مجاب ساخته تا ريشه‌ها و پيامدهاي بسياري از مسائل كنوني را فرامنطقه‌اي دانسته و در نحوه‌ي مقابله با آن به درك و تفاهم متقابل نائل گردند.

وي تاكيد كرد : درك مشترك پيرامون همكاري بر اساس منافع و رفع نيازهاي متقابل پنجمين انگيزه و علت تشكيل سازمان است. ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي بالقوه و بالفعل كشورهاي منطقه و نياز متقابل آنها، متضمن اشتراك منافع و تلاش جمعي براي تامين آن بر اساس راهكارهاي مشترك مي‌باشد.

متكي با بيان اينكه روسيه و چين با تكيه بر همه عوامل، امكانات و ظرفيت‌هاي خود در عرصه‌ي سياسي – اقتصادي و جايگاه ممتاز در عرصه‌ي روابط خارجي، با پشت سر نهادن اختلافات ديرين، تلاش جدي و سازمان يافته‌اي براي ايجاد يك همكاري دسته‌جمعي در جهت ايفاي نقش موثر در معادلات منطقه و جهان به كار بسته‌اند افزود: بر پايه چنين انگيزه‌هاي مشتركي، سازمان همكاري شانگهاي در نظر دارد با بهره گرفتن از عامل رشد و توسعه‌ي اقتصادي، الگويي نو و منحصر به فرد را براي نزديك‌تر ساختن كشورهاي منطقه ارايه دهد و از آنجا كه رشد و توسعه در محيطي بي‌ثبات و ناامن امكان‌پذير نيست، لذا توجه به مسائل امنيتي و ثبات از محورهاي اساسي مورد توجه سازمان خواهد بود؛ با اين وجود عملكرد دوران كوتاه سازمان نشان داده كه قصد ندارد وارد فضاي جنگ سرد و يا زمينه‌سازي براي تنش‌هاي سياسي كه عامل بي‌ثباتي و ناامني در منطقه هستند، گردد.

وزير امور خارجه در خصوص رويكرد جمهوري اسلامي ايران در همكاري با سازمان همكاري شانگهاي تصريح كرد: پس از انقلاب اسلامي، اين نخستين باري است كه ايران با يك پيمان سياسي – امنيتي و اقتصادي به طور رسمي همكاري مي‌نمايد.



وي توضيح داد: راهبردهاي اساسي جمهوري اسلامي ايران در صحنه‌ي سياست خارجي، توجه به همكاري و همگرايي منطقه‌اي در جهت اصلاح بخش مهمي از معضلات و مشكلات منطقه و دستيابي به امنيت، رفاه و توسعه و شكوفايي اقتصادي براي ملت‌هاي منطقه بوده است ، زيرا بر چنين بستري علاوه بر وجود اشتراكات منطقه‌اي، امكان توسعه اين مطالبات و تمايلات در سطح جهاني نيز ميسر مي‌گردد.



متكي ادامه داد : نظر به پيوند خوردن امنيت جمهوري اسلامي ايران با منطقه‌ آسياي مركزي، بديهي است امنيت پايدار در منطقه مستلزم حضور و همكاري جدي ايران در ترتيبات امنيت منطقه‌اي مي‌باشد:

وي همچنين در اين راستا به استفاده از جايگاه جهان اسلام در جهت ايجاد پيوند ميان اسلام واقعي و صلح‌گرا با مردم منطقه و دوري جستن دولت‌ها از تندروي‌هاي بي‌مورد نسبت به مسلمانان در قالب مبارزه با افراط‌گرايي اسلامي اشاره كرد .

متكي بر همسويي اهداف جمهوري اسلامي ايران با اهداف كلان سازمان در سطح روابط دو جانبه با اعضاء اشاره كرد و گفت : وجود اقتصادي همگن و مكمل براي كشورهاي عضو و برخورداري از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي فراوان و قابل عرضه، مي‌تواند در چارچوب يك ساز و كار منسجم موجبات رشد و توسعه‌ي متقابل اعضاء را فراهم نمايد

وي مبارزه با تروريسم و توليد و قاچاق مواد مخدر رااز ديگر رويكرد هاي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با سازمان شانگهاي برشمرد .

وزير امور خارجه در خصوص آثار متقابل همكاريهاي ايران با سازمان شانگهاي براي دو طرف به پيوستگي تاريخي و فرهنگي با اعضاي سازمان ، همسايگي و همجواري آبي با دو عضو سازمان يعني روسيه و قزاقستان ، دسترسي به دو حوزه‌ آبي درياي خزر و خليج فارس ، روابط خوب و رو به رشد دو جانبه و منطقه‌اي با اعضاي سازمان ، برخورداري از مزيت‌هاي نسبي انرژي و حمل و نقلي و امكان بهره‌گيري كشورهاي عضو از قلمرو ايران براي انتقال كالا و انرژي به بازارهاي جهاني ، نفوذ و ارتباط ايران با جهان اسلام و كشورهاي مسلمان منطقه ، سابقه‌ي طولاني جمهوري اسلامي ايران در مبارزه با مواد مخدر، افراط‌گرايي و تحركات تروريستي و ايجاد فرصت‌هايي در عرصه‌ي سياسي، امنيتي و اقتصادي براي اعضا اشاره كرد .



متكي در بخش ديگري از سخنانش اظهار داشت : آسياي امروز، مجموعه‌اي از فرصت‌هاي، ظرفيت‌ها و چالش‌ها در عرصه سياسي، اقتصادي و امنيتي را در پيش‌رو دارد و بي‌شك آسياي مركزي، حلقه‌ گم شده‌ ارتباط غرب و شرق جهان است؛ اين منطقه در زمينه‌ اقتصادي با توجه به برخورداري از ذخاير عظيم انرژي، از مناطقي است كه به كانون رقابت قدرت‌هاي بزرگ جهان تبديل شده است.



وي گفت : در چنين شرايطي و نظر به اينكه اساسا امنيت پديده‌اي نسبي است و نمي‌توان امنيت ملي كشوري را بدون درك الگويي از وابستگي امنيت منطقه‌اي آن بررسي نمود؛ لذا پيوند زدن امنيت ملي به امنيت منطقه‌اي، در واقع همسويي با روند كلان امنيتي در منطقه است، بر اين اساس تعامل مثبت و سازنده با سازمان همكاري شانگهاي مورد نظر جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

وزير امور خارجه افزود : علاوه بر اين عضويت ناظر ايران در سازمان همكاري شانگهاي را مي‌توان نمونه‌ي منحصر بفرد رويكرد همكاري متوازن منطقه‌اي در سياست خارجي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي دانست.

وي تصريح كرد : ايده‌هاي سازمان در ايجاد يك نظام نوين سياسي و اقتصادي بين‌المللي كه بر پايه‌هاي دموكراسي، عدالت و عقلانيت استوار شده، شرايط مطلوبي براي توسعه‌ همكاري متقابل كشورهاي منطقه فراهم آورده است؛ به گونه‌اي كه مي‌توان تحت چنين شرايطي به همكاري در موضوعات مهمي همچون: مبارزه با تروريسم، مواد مخدر، افراط‌گرايي، جدايي‌طلبي و از همه مهمتر استفاده از امكانات و ظرفيت‌هاي اقتصادي كشورهاي عضو در جهت رفاه، صلح و پيشرفت ملت‌هاي منطقه و برابري در ارايه انديشه‌ها و ابتكارات نو بر پايه‌ي اصول مورد توافق اشاره نمود.

متكي تاكيد كرد : در شرايطي كه برخي كشورهاي عضو و ناظر سازمان همكاري شانگهاي هدف مخالفت‌ها و تهاجم سياسي – تبليغي برخي قدرت‌هاي جهاني همچون آمريكا و انگليس واقع شده‌اند، نبايد اجازه داد فرصت سازنده همكاري ميان كشورهاي عضو و ناظر سازمان تحت تاثير اينگونه رفتارها قرار گيرد؛ از اين رو ضروري است متناسب با اهداف سازمان، كاهش تشنج‌ها و افزايش زمينه‌هاي همكاري‌ها در دستور كار سازمان قرار گيرد.

وي بر ضرورت گسترش روحيه‌ي همدلي، وفاق، اعتماد و حسن‌نيت ، تقويت رشد و ثبات منطقه‌گرايي ، ارتقاء سطح مناسبات منطقه‌اي و بين‌المللي سازمان از طريق تعامل جدي با نهادهاي موثر منطقه‌اي ، بهره‌گيري از قدرت، توان و ظرفيت‌هاي اقتصادي كشورهاي عضو براي ايجاد يكپارچگي در روند رشد اقتصادي منطقه ، اجراي طرح‌هاي اقتصادي سودمند از جمله در زمينه‌هاي حمل و نقلي، ترانزيت كالا، زيربنايي، انرژي، خدمات فني و مهندسي ، تدوين هر چه سريع‌تر برنامه‌ همكاري اعضاي ناظر با سازمان تاكيد كرد .



وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در پايان سخنراني خود گفت : پيشنهاد مي‌نمايم كه تاسيس مركز مطالعات راهبردي سازمان همكاري شانگهاي در پايتخت يكي از كشورهاي عضو و يا ناظر مورد توجه قرار گرفته و تهران آمادگي خود را براي مشورت و برنامه‌ريزي براي تحقق آن اعلام مي‌نمايد.