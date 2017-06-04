اجرای طرح ضیافت الهی در بقاع متبرکه استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن شهیدی عنوان کرد: طرح ضیافت الهی از نخستین روز ماه مبارک رمضان در بقاع متبرکه و آستان مبارک امامزادگان استان با اجرای برنامه‌های فرهنگی مذهبی اجرا شده است.

وی با اشاره به اعزام مبلغ از قم افزود: از توان و ظرفیت مبلغین بومی هم در این ماه مبارک در امامزادگان و بقاع متبرکه استفاده شده است.

حجت الاسلام شهیدی هدف از این طرح را ترویج فرهنگ قرآن، تبلیغ معارف دینی و احکام اسلامی، بهره گیری از فضای معنوی امامزادگان و تبدیل این اماکن به قطب فرهنگی عنوان کرد.

وی با اشاره به غبارروبی وعطرافشانی امامزادگان و آماده سازی این اماکن متبرکه قبل ازماه رمضان گفت: برپایی نماز جماعت، سخنرانی، بیان احکام شرعی و پاسخگویی به شبهات، برگزاری دوره‌های قرائت، حفظ و مفاهیم قرآنی، از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده است.

مدیرکل اوقاف استان ایلام افزود: برپایی مراسم شبهای قدر، میلاد امام حسن(ع)، برپایی مراسم ویژه حضرت خدیجه(س) با عنوان خدیجه مادر امت، برپایی محفل انس با قرآن کریم با حضورقاری بین المللی مصری در۲۴ماه مبارک رمضان وبرپایی نمازعید سعید فطر از دیگر برنامه‌های تدوین شده برای ماه مبارک رمضان است.

وی به برپایی خیمه‌های معرفت در ۵ بقعه شاخص استان اشاره کرد و گفت: مبلغان متخصص برای مشاوره در زمینه کودک ونوجوان، خانواده وهمچنین بیان احکام و روایات دراین غرفه‌ها حضورپیدا می‌کنند.