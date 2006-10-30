  1. هنر
  2. سایر
۸ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۰۴

/ "سيمرغ فجر" در آفاق شعر امروز - 19 /

تعيين مرز سني در سنجش شعر و شاعر اشتباه است

تعيين مرز سني در سنجش شعر و شاعر اشتباه است

دكتر هادي منوري - شاعر گفت : ما در شعر نبايد مرز سني تعيين كنيم بلكه بايد بحث كيفيت شعر و اصل هنر را مد نظر قرار بدهيم ، به سن توجه نكنيم و حتي بالعكس يك شاعر پيشكسوت اگر كار مناسبي براي ارائه نداشت لزوما نبايد مطرح شود .

اين شاعرمعاصر در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود : برگزاري جشنواره بين المللي شعر فجر باعث وارد شدن آثار ادبي از خارج ازمرزهاي جغرافياي ايران به داخل مي شود و شاعران ما نيز بيشتر با آثار شاعران جهان آشنا شده و با آنها ارتباط برقرار مي كنند .

دكترهادي منوري  با بيان اينكه برگزاري جشنواره بين اللملي شعر فجر مي تواند به جهاني شدن شعر ما كمك كند و تراكم شعري را كه در داخل مرزهاي جغرافيايي حاكم است به خارج از مرزها هدايت نمايد ، ياد آورشد : اين جشنواره بايد از سالها پيش برگزارمي شد و تا به حال هم كه برگزار نشده ظلمي برمقوله شعر و ادبيات ايران بوده است ، شاعران ما اين حركت حساب شده را به فال نيك مي گيرند و اميدوارند اين جشنواره ملي  هر چه سريع تر ماهيت واقعي و جايگاه اصلي خود را پيدا كند .

وي تصريح كرد : يكي از شاخه هاي فعال ادبيات انقلاب شعراست. اگرچه متاسفانه " ادبيات انقلاب " هم مظلوم واقع شده و شايد برگزاري اين جشنواره بهانه اي باشد كه ما بيشتر با شاعران انقلاب آشنا شويم ، به هر حال آن چيزي كه مهم مي باشد توجه به شعر ايران و شعر فارسي است . ما در سرزمين زندگي مي كنيم كه با شعرش ماندگار شده ، اما در اين سالها متاسفانه هنرهاي تصويري و داستان نويسان درصدها جشنواره داخلي و خارجي بروز و ظهور داشته اند ، درصورتي كه همه آنها از اشعار شاعران بهره فكري و الهامي گرفته اند .  

اين شاعرمعاصر درخصوص حضورشاعران جوان دركنار پيشكسوتان دراين جشنواره ملي ، گفت : وقتي كار در سطح بين المللي ارائه مي شود ، بايد شاعراني حضورداشته باشند كه حرفي هم براي گفتن دارند ، حال اگر شاعران جوان نيز حرفي براي گفتن داشته باشند بايد حضور پيدا كنند .

دكتر منوري درخصوص مساعدت شاعران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در برپايي اين جشنواره بين المللي ، اظهارداشت : اگر وزارت ارشاد بخواهد ازشاعران مدد بگيرد مسلما راهش راهم بلد است اما گاهي اوقات اصولا كمكي خواسته نمي شود ، ابتدا بايد اين حس در وزارت ارشاد به وجود بيايد البته اكنون كه از وجود علي رضا قزوه  در اجراي كار كمك گرفته مي شود ، اميدواري شاعران را براي ادامه راه بيشتر مي كند . 

کد مطلب 399605

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها