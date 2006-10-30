سهم دولت در گردش چرخ نشريات تجسمي اندك است؛ نگاهي به وضعيت نشريات تجسمي

شهريار توكلي، مدير مسئول نشريه حرفه هنرمند، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعيت نشريات تجسمي گفت: "تصور مي كنم اين نشريات جاي قياس با يكديگر را ندارند، اما از مجموع آنها مي توان شكل و روند درستي را در عرصه هنرهاي تجسمي دنبال كرد."

وي در ادامه افزود: "به عنوان مثال در يك نشريه مباحث تحليلي منتشر مي شود و نشريه اي مثل تنديس بازتاب اين تحليل ها را به شكل خبر در قطع مختصرتر منتشر مي سازد. در واقع هر دو اينها مي توانند مكمل يكديگر باشند و عملكردهاي مطلوبي از خود بر جاي بگذارند. با اين حال تصور مي كنم تمام نشريات در عرصه تجسمي مي توانند به مثابه يك كليت به شمار روند."

توكلي ادامه داد: "برخي اعتقاد دارند قيمت نشرياتي چون حرفه هنرمند بالاتر از حد توان خريد است. اما بايد پيش از قيمت يك نشريه تخصصي به ساير مولفه هاي آن توجه كرد. فصلنامه اي چون حرفه هنرمند با كاغذ گلاسه و تمام رنگي مسلما نمي تواند با قيمت كم به فروش برسد. البته قيمت اين نشريه از زمان آغاز انتشار تاكنون تغييري نكرده، با اين حال اگر دولت تصور مي كند دانشجويان هنر نمي توانند از عهده خريد اين نشريات برآيند، دست به كار شده و تدبيري براي آن بينديشد."

مدير مسئول حرفه هنرمند در خصوص سهم دولت در حمايت از نشريات تجسمي نيز گفت: "آنچه امروز وزارت ارشاد در قالب سهميه كاغذ در اختيار نشريات قرار مي دهد، تقريبا درصدي كوچك از اين چرخه را تامين مي كند. در واقع دولت بيشتر يك كمك نمادين به نشريات تجسمي مي كند. اغلب نشريات مستقل در حيطه سينما و تجسمي تماما منابع مالي خود را از طريق آگهي تامين مي كنند. اما مدتي است تعداد اين آگهي ها هم كاهش يافته است."

فرزاد اديبي، هنرمند گرافيست و مدرس دانشگاه، نيز درباره وضعيت نشريات تجسمي گفت: "تصور مي كنم با وجود رسانه هاي مدرني چون اينترنت، وبلاگ هاي مختلف و سايت هاي تجسمي نقش نشريات كمرنگ شده است. به خصوص براي مخاطبان هنرمندي كه با اين پديده ها سر و كار دارند. البته در اين ميان هستند نقاشان و خوشنويساني كه با اينترنت مانوس نيستند."

اين گرافيست تصريح كرد: "در نشريات تجسمي فرم آرايش و صفحه بندي نشريه نيز مي تواند در جذب مخاطب مهم باشد. اين مسئله نه تنها در رشته گرافيك بلكه درباره هنرهايي چون خوشنويسي، عكاسي، نقاشي، صنايع دستي، طراحي صنعتي و مجسمه سازي هم صادق است. تجربه نشان داده صفحه آرايي خوب در نشريات گرافيك گاه ابعاد آموزنده تري براي مخاطب داشته است."