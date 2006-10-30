پژوهش هاي دانشگاهي مطابق با نيازهاي كشور نيست

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر، معاون پژوهشي دانشگاه آزاد در اين همايش گفت : در سال 81 با توصيه مقام معظم رهبري در خصوص نهضت توليد علم، فعاليت دانشگاه آزاد در اين زمينه آغاز و در سال هاي 82 و 83 موفق به برگزاري 11 سمينار منطقه اي شد. دبيرخانه دائمي نهضت توليد علم نيز به منظور بررسي چگونگي انجام اين هدف در دانشگاه آزاد ايجاد شد.

تقي ترابي خاطر نشان كرد: 11 سمينار منطقه اي در زمينه همكاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت در دانشگاه آزاد برگزار مي شود و كنگره بين المللي اين همايش نيز 20 آذر ماه در دانشگاه آزاد برگزار خواهد شد.

معاون پژوهشي دانشگاه آزاد ادامه داد: درگيري مديران ارشد صنايع با مشكلات و بحران هاي روزمره نيز باعث شده علوم، تحقيق و پژوهش از صنعت فاصله گيرد.

هشتمين سمينار "همكاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت" با حضور جاسبي رئيس دانشگاه آزاد، ترابي معاون پژوهشي و زارع معاون پارلماني امروز در دانشگاه آزاد اسلامي سيرجان برگزار شد.