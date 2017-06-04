۲۸ کانون فرهنگی مساجد در شادگان به فعالیت قرآنی می پردازند

سعید جنامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهرستان شادگان یک شهرستان پیشتاز در حوزه فعالیت‌های قرآنی است، اظهار کرد: فعالیت های قرآنی در شادگان محور اصلی برنامه‌های ماه رمضان قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در این راستا هر ساله برنامه‌هایی برای تقویت تشکل‌های مختلف قرآنی برگزار می‌شود که بخش قابل توجهی از این فعالیت‌ها مختص ماه رمضان است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شادگان تصریح کرد: ویژه برنامه‌های قرآنی در ماه رمضان با توجه به استقبال مناسب مردم یک ظرفیت ارزشمند برای ترویج قرآن در سطح جامعه است از این رو نسبت به آن توجه ویژه شده است.

وی با تاکید بر اینکه برنامه‌های قرآنی محوریت همه برنامه‌های ماه رمضان قرار خواهد گرفت، گفت: موضوع جزخوانی و جمع خوانی در مساجد را هر چقدر محله‌ای کنیم هم فضا قرآنی شده و هم مردم بیشتر می‌توانند از برنامه بهره ببرند.

جنامی یادآور شد: در عظمت این ماه همان بس که خداوند این ماه را ماه نزول قرآن قرار داده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شادگان در پایان با مغتنم شمردن این ماه برای تحول اجتماعی و فردی بیان کرد: ما به عنوان متولیان فرهنگی باید به این فرصت توجه ویژه‌ای داشته باشیم و در راستای خودسازی از آن بهره ببریم چرا که این امر مقدمه‌ای برای خودشناسی و خداشناسی است و در این راستا باید قرآن و عترت به عنوان محور برنامه‌ها موردتوجه قرار گیرد.