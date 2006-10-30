ايران با قدرت و اقتدار در خليج فارس حضور دارد / فرآيند اصلاح ساختار سازمان مديريت در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسين الهام سخنگوي دولت صبح امروز در نشست هفتگي خود با خبرنگاران، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص برگزاري مانور مشترك در آبهاي خليج فارس با حضور آمريكا ، برخي كشورهاي عربي و غربي، گفت: گاهي مانورها در آب ها و سواحل كشورهاي ديگر انجام مي شود اما در حوزه و محدوديت سرزمين ما هيچ اتفاقي نيفتاده و هيچ مانوري از سوي هيچ كشوري غربي اتفاق نخواهد افتاد.

وي افزود: همسايگان عزيز حاشيه خليج فارس به اين نكته توجه دارند كه صلح و امنيت پايدار در حوزه خليج فارس فقط با همكاري و همراهي كشورهاي منطقه محقق مي شود و با وجود روابط مناسب و مساعد بين كشورهاي منطقه و يك نظام جمهوري اسلامي مقتدر و قدرتمند و گفتمان و عدالت پايدار با همه كشورها، هيچ نگراني براي سلب امنيت منطقه وجود ندارد.

الهام با بيان اينكه ما به هوشمندي كشورهاي منطقه اعتقاد و اعتماد داريم، گفت: كشورهاي غرب با شيطنت هاي خود به دنبال ايجاد نفاق در منطقه هستند ولي كشورهاي منطقه با هوشمندي به اين فتنه ها توجه دارند.

وي افزود: ايران با قدرت و اقتدار در منطقه حضور دارد و هيچگونه نگراني نداريم اما به آنها توصيه مي كنيم آنچه در منطقه نا امني ايجاد مي كند، نيروهايي هستند كه بدنبال منافع خود حركت مي كنند و ما هيچ منافعي را براي اين نيروها مشروع نمي دانيم.

سخنگوي دولت با تاكيد بر اينكه خليج فارس متعلق به كشورهاي منطقه است، گفت: خليج فارس خليج امنيت ، صلح ، ثبات و دوستي براي همه كشورهاي جهان است و بهتر است قدرتهاي نظامي ديگر كشورها با حضور بدون وجه خود خدشه اي در اين پيام صلح و دوستي ايجاد نكنند.

الهام در پاسخ به سئوال ديگر خبرنگار مهر مبني بر عملياتي شدن تغيير ساختار سازمان مديريت، گفت: تغيير ساختار سازمان مديريت آغاز شده و دستورالعمل اجرايي آن اعلام شده است و در اين رابطه جلسه اي توجيهي با استاندارد برگزار شد.

وي افزود: سازمان مديريت جايگاه خود را دارد اما ماموريت آن به استانداران محول شده و استانداران اين وظيفه را بر عهده دارند اما كامل شدن فرايند اجرايي اين تصميم زمان خواهد برد و احتياج به اصلاحاتي دارد كه بايد مراحل آن كامل شود.

سخنگوي دولت تصريح كرد: اميدواريم سازمان مديريت با اصلاح ساختار به سازمان نظارتي فعال و چابك كه بتواند برنامه ريزي هاي كلان را انجام دهد تبديل شود و اين امر نيازمند يك تحول بزرگ اداري است.

الهام درباره بحث انتخابات و چالش هاي اين امر گفت: ما پيش بيني و تصور هيچ چالشي را نداريم و اعضاي دولت و برگزار كنندگان انتخابات در اين امر بي تجربه نيستند و رويكرد دولت فقط حفظ حقوق مردم است و هر چه مردم انتخاب كنند مورد قبول دولت خواهد بود.

وي افزود: حوزه وظيفه ها مشخص است و همه ما مي خواهيم در چارچوب قانون عمل كنيم و انتخابات را به بهترين وجه و با حضور گسترده مردم برگزار خواهد شد.

سخنگوي دولت در پاسخ به اين سئوال كه لغو ممنوعيت استقرار صنايع در تهران به چه منظور صورت گرفته است، گفت: در حوزه محيط زيست تصميماتي كه براي محدوده استان تهران گرفته شده همان تصميمات گذشته و در چارچوب هاي ابلاغ شده است و اين تصميمات مغايرتي با ضوابط زيست محيطي ندارد. و مسائل اساسي محيط زيست كاملا مورد توجه قرار گرفته است.

الهام افزود: اما در برخي مواقع با نگاه به يك مشكل خاص ممنوعيتي ايجاد مي شد اما ديده مي شود كه آن مشكل قابل رفع است و درباره اين تغييرات اعتراضي از جانب محيط زيست ديده نشده است.

وي درباره اظهارات رئيس سازمان محيط زيست مبني بر آلوده بودن خاك يكي از شهرستانها به تشعشعات راديواكتيو گفت: رئيس سازمان محيط زيست اظهارات فني و زمين شناسي را ابراز كرده و معمولا نگاه محيط زيستي ها يك نگاه مبتني بر آلودگي است اگر اينكه خلاف آن ثابت شود و در اين امر معمولا چالش هايي با صنعت و صنعتگران دارند.

سخنگوي دولت افزود: ايشان حتي ميادين گرانيتي را هم داراي راديواكتيو مي دانند و اين بحث كاملا يك بحث فني است كه نسبت به نوع بافت زمين و خاك آنجا صورت گرفته است.

الهام درباره جلسه رئيس جمهور با مديران عامل بانكها گفت: تعامل با بانكها هميشگي است و رئيس جمهور جلساتي را با مدير عامل بانكها درباره نسبت توزيع منابع بانكي در همه كشور و صنايع زود بازده داشتند كه پيشرفت هاي خوبي در اين ميان حاصل و موابع رفع شده است.

وي افزود: در بخشي ازجلسات نسبت به مطالبات نظام بانكي تذكرات لازم داده شد و رئيس جمهور با همراهي نظام بانكي توزيع منابع بانكي بين همه استانها و گروههاي مردمي كه ظرفيت كار دارند را دنبال مي كنند تا جلوي سواستفاده و تمركز تسهيلات بانكي در دست افرادي كه هيچ خدمتي نمي خواهند انجام دهند گرفته شود و نظام بانكي اين مسائل را با هماهنگي و نظارت و پيگيري رئيس جمهوري دنبال مي كنند.