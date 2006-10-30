فعاليت مركزي براي دفاع از اسلام ضروري است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از محيط، دكتر محمود حمدي زقزوق وزير اوقاف و امور اسلامي مصر با بيان اينكه علماي اسلام مانند نوري هستند كه جهان اسلام را با چراغهاي علم خود روشن مي كنند، گفت: اين گروه از انديشمندان مسئوليت بزرگي در قبال مسلمانان دارند، از اين رو بايد به گونه اي دستاوردهاي علمي و ديني خود را در اختيار همگان قرار دهند تا آنها بتوانند از اين دستاوردها و يافته ها بهره هاي فراواني ببرند.

وي با بيان اينكه علما و انديشمندان مسلمان با در اختيار داشتن مركزي تخصصي براي مطالعات اسلامي و پژوهشهاي ديني، مي توانند يافته هاي خود را در اختيار مسلمانان قرار دهند، تصريح كرد: بنابراين تأسيس مركزي تخصصي از سوي شوراي عالي امور اسلامي به منظور فعاليت در زمينه تبيين اسلام ضرورت دارد.

محمود حمدي زقزوق افزود: اينك مسلمانان در شرايطي به سر مي برند كه نياز دارند آنچه را كه منجر به اهانت به اعتقادات و مقدسات آنها مي شود و احساسات آنها را تحت پوشش قرار مي دهد، از بين ببرند.

وزير اوقاف مصر با بيان اينكه مسلمانان مجاز نيستند در مقابل ديدگاههايي كه آنها را توطئه گر و تروريست معرفي مي كنند، سكوت كنند، اظهار داشت: تمدني پيش روي مسلمانان وجود دارد كه بسيار عميق، اصيل و ريشه دار است، بنابراين نبايد اين تمدن عظيم و غني را ناديده گرفته و از كنار آن بي توجه گذشت .