پاسخگويي به سئوالات و انتقادات مردم سراسر كشور از طريق مركز 129 قوه قضائيه

دكتر بهرام بهرامي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهروندان از سراسر كشور مي توانند در ابتدا با تماس با مركز 129 قوه قضائيه و گرفتن شماره تلفن 09699 سئوالات خود را از رئيس قوه قضائيه و ساير مسئولان قضائي و همچنين انتقادات خود را از دستگاه قضائي مطرح كنند.

وي گفت: اقدامات لازم براي خريد تجهيزات لازم براي برقراري اين تماس فراهم شده و بنا شده طي يك ماه آينده امكان برقراري اين تماس از سراسر كشور با اين مركز فراهم شود.

بهرامي همچنين از راه اندازي مركز 129 قوه قضائيه در 10 استان كشور تا پايان سال جاري خبر داد و افزود: زير ساختارهاي لازم به منظور بهره برداري از مركز 129 قوه قضائيه در 10 استان كشور آماده شده و به طور حتم تا پايان سال جاري شاهد آغاز به كار اين مركز در 10 استان كشور خواهيم بود.

رئيس مركز خدمات الكترونيك 129 قوه قضائيه خاطر نشان كرد: مردم از هر مقام مسئول در قوه قضائيه اعم از قضات يا كارشناسان دادگستري در صورتي كه شكايت و انتقادي داردند مي توانند طي تماس با 129 و دستوري كه داده مي شود مستقيما موضوع را با رئيس قوه در ميان بگذارند و اين در حالي است كه اجراي اين طرح توانسته در برخورد با افراد خاطي و همچنين آشنايي مردم با مسائل حقوقي و چگونگي روند پيگيري پرونده موثر واقع شود.