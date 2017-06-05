ورزش قطر تحت تاثیر قرار گرفت/ الاهلی عربستان قراردادش را فسخ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، چهار کشور عربستان، مصر، بحرین و امارات در تصمیمی مشترک روابط خود را قطر را قطع کردند که این امر بر ورزش این کشور نیز تاثیر منفی گذاشته است. قطر میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ است و به نظر می رسد با این شرایط با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.

باشگاه الاهلی عربستان قراردادش را با هواپیمایی قطر طبق دستور دولت عربستان و در پی متشنج شدن روابط دو کشور لغو کرد. این قرارداد یک ماه پیش با حضور شاهزاده‌های سعودی تمدید شده بود.

برخی مناسبات دیگر ورزشی این کشور نیز تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته است.