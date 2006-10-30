فعاليت افراد غير متخصص تحت عنوان پرستار در برخي درمانگاه هاي خصوصي

مهدي محرري در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در برخي از بخش هاي خصوصي تعدادي از افراد را براي بخش پرستاري به كار مي گيرند كه مدرك و تخصصي در زمينه اين حرفه ندارند ، به گونه اي در درمانگاه هاي خصوصي افراد فاقد مدرك تحصيلي در اين زمينه با گذراندن دوره كوتاه مدت غير علمي اقدام به فعاليت در اين حرفه مي كنند.

وي اظهار داشت: هر درمانگاه ها براي شروع فعاليت نياز به حضور افراد داراي مدرك تحصيلي دارد كه در ابتداي شروع فعاليت مدارك تعدادي از پرستاران براي فعاليت در اين درمانگاه گرفته مي شود اما پس گرفتن مجوز فعاليت اين افراد داراي مدارك تحصيلي را كنار گذاشته و از افراد بدون مدرك علمي در اين حرفه استفاده مي كنند.

محرري با بيان اينكه خدمات پرستاري در درمانگاه ها گسترده نيست و استفاده از افراد بدون مدرك و تجربه علمي در اين قبيل مراكز درماني بيشتر مشاهده مي شود ، گفت: تعيين تعرفه هاي خدمات پرستاري يكي از فعاليت هايي بود كه بيشتر براي پرستاران بخش خصوصي صورت گرفته است تا در بهتر شدن وضعيت حقوق هاي پرداختي براي پرستاران خصوصي موثر واقع شود كه براي اجرايي شدن مورد تائيد نهايي قرار گيرد.

وي ادامه داد: پرستاران فعال در بخش خصوصي براي احقاق حق خود بايد از درون مجموعه خود تعداد از پرستاران را انتخاب كنند تا با همكاري تشكل هاي پرستاري و نظام پرستاري پيگيري هاي لازم را انجام دهند.