اختصاص 3 ميليارد ريال اعتبار تحقيقاتي به دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

دكتر حسين يوسفي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از اختصاص 500 ميليون ريال از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهارمحال و بختياري، مبلغ 2 ميليارد و 500 ميليون ريال از بوودجه وزارتي براي بخش تحقيقات به اين دانشگاه تخصيص يافت.

وي با اشاره به فعاليت مراكز تحقيقاتي اين دانشگاه، خاطرنشان كرد: مركز تحقيقات علوم سلولي و مولكولي و پايگاه تحقيقات جمعيتي فعاليت هاي خود را از سال گذشته آغاز كرده اند و در اين مدت تحقيقات پايه اي خوبي انجام داده اند كه نتايج آن در آينده منتشر مي شود.

معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد اضافه كرد: مركز تحقيقات علوم سلولي و مولكولي در محورهايي از جمله ايمونولوژي سرطان، ژنتيك ناشنوايي، مقاومت باكتريايي، بيماري هاي انگلي و كيست هيداتيك فعاليت مي كند.

وي تعيين اولويت هاي مركز تحقيقات علوم سلولي و مولكولي را مطابق معضلات موجود در استان چهارمحال و بختياري برشمرد و گفت: هم اكنون در استان آمار سرطان و بخصوص سرطان دستگاه گوارش بسيار بالا است، همچنين با توجه به شرايط اقليمي و استفاده از آب هاي آلوده درصد ابتلا به كيست هيداتيك افزايش يافته است.

دانشگاه علوم پزشكي شهركرد داراي 2 هزار دانشجو و 3 دانشكده پزشكي و پيراپزشكي، پرستاري و مامايي، بهداشت، مركز تحقيقات علوم سلولي و مولكولي و پايگاه تحقيقات جمعيتي است.