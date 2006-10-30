ايجاد شعب دانشگاه علوم پزشكي تهران در 3 منطقه آزاد كشور / احداث رشته هاي مورد نياز منطقه خليج فارس در شعب بين المللي

دكتر باقر لاريجاني در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نيازهاي منطقه و افق هايي كه در زمينه رشته هاي گروه علوم پزشكي در منطقه دنبال مي شود، مورد بررسي قرار گرفته و بر اساس آن طراحي رشته ها و برنامه هاي درسي اين رشته ها انجام شده است.

وي اظهار داشت: تلاش هاي زيادي در زمينه فعاليت هاي بين المللي دانشگاه علوم پزشكي تهران در حال انجام است و براي اين منظور موافقت اوليه با ايجاد شعبه بين المللي در دانشگاه علوم پزشكي تهران اخذ شده است.

لاريجاني اضافه كرد: دانشگاه در يك بررسي وسيع از دانشكده هاي مختلف رشته هايي را كه اين دانشكده ها مي توانند در وهله اول در شعب بين المللي ارائه كنند را مورد بررسي قرار داده است. اما مسلم است اين رشته ها تفاوت هايي با هم دارند كه بايد مورد توجه قرار گيرد. هم اكنون تأملاتي بر روي راه اندازي رشته هايي كه نياز به سايت آموزشي بيمارستاني و بيماردهي دارند از سوي وزارت بهداشت وجود دارد.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران ياد آور شد: راه اندازي رشته هاي ديگر بايد به گونه اي باشد كه پس از اعزام اساتيد به اين شعب بين المللي استاد بتواند چندين رشته مرتبط با هم را تدريس كند.

وي ابراز اميدواري كرد: نخستين گروه دانشجويان در برخي رشته هايي كه امكانات آنها تكميل شده است در بهمن ماه پذيرش شوند و طي دو ماه آينده شرايط نحوه فعاليت شعبه هاي بين المللي به طور كامل در اختيار دانشجويان و علاقمندان قرار گيرد.

به گزارش مهر، شعب بين المللي دانشگاه علوم پزشكي تهران به گفته رئيس اين دانشگاه در مناطق آزاد تجاري چابهار، قشم و كيش راه اندازي مي شود.