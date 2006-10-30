به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متكي ، وزير خارجه پيش از ظهر امروز در حاشيه مراسم افتتاحيه چهاردهمين همايش بين المللي آسياي مركزي و قفقاز در جمع خبرنگاران اظهار داشت، جمهوري اسلامي ايران تنها روي خود و ملت خود حساب اساسي باز كرده است و مواضع خود را براي بقيه كشورها تبيين مي كند.

وي با اشاره به مواضع شفاف كشورمان در موضوع هسته اي گفت: اميدواريم به هر ميزان كه براي كشورها مقدور است، از مواضع منطقي ما حمايت كنند.

وزير خارجه كشورمان در پاسخ به سئوال خبرنگار "مهر" كه پرسيد ايران با راه اندازي دومين آبشار سانتيرفيوژ نطنز چه پيامي به غرب داد، گفت: پيام خاصي جز اينكه راه طبيعي و عادي خود را در تحقق حقوق ملت ايران ادامه مي دهيم، نداريم

وزير خارجه كشورمان در پاسخ به سئوال خبرنگار "مهر" كه پرسيد ايران با راه اندازي دومين آبشار سانتيرفيوژ نطنز چه پيامي به غرب داد، گفت: پيام خاصي جز اينكه راه طبيعي و عادي خود را در تحقق حقوق ملت ايران ادامه مي دهيم، نداريم.

وي افزود: ما در هرصورت به اين مرحله رسيده ايم و بايد آن را ادامه دهيم.

متكي تصريح كرد: ما راه اندازي آبشار دوم را به طور شفاف اعلام كرديم و البته قبلا هم به مدير كل آژانس اعلام كرديه بوديم و در مذاكرات با آقاي سولانا، به ايشان هم اعلام كرده بوديم.

وزير خارجه در پاسخ به سئوالات مكرر خبرنگاران راجع به موضوع هسته اي ، گفت:آقاي لاريجاني در جلسه اختتاميه حضور مي يابند و مي توانيد سئوالات خود را از ايشان بپرسيد.

متكي سئوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه آيا سفرهاي خارجي خاتمي با هماهنگي وزارت خارجه انجام شده است را بي پاسخ گذاشت.

وي همچنين در رابطه مواضع كشورهاي مختلف در شوراي امنيت سازمان ملل در مورد موضوع هسته اي كشورمان ، گفت: برخي از كشورها به دنبال توقف مذاكرات و ايجاد مانع در مذاكرات هستند و مي خواهند با ماجراجويي ، اهداف خودشان را دنبال كنند، اما ما مصر هستيم كه مذاكره بهترين راه و مناسب ترين شيوه براي رسيدن به تفاهم است.

وزير امور خارجه ابزار اميداوري كرد كه شوراي امنيت ، اقدامات غيرقانوني و سياسي انجام ندهند.

متكي تصريح كرد: تكرار مصوبه هاي غيرقانوني و سياسي بطور طبيعي جايگاه سازمانهاي بين المللي و در راس آن شوراي امنيت را كه مسئولت صلح و امنيت جهان را بر عهده دارد، تضعيف خواهد كرد كه ما راضي به اين امر نيستيم.