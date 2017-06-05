بازی با فرزندان موجب افزایش «هوش» کودک می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محققان بریتانیایی نوع رفتار ۱۲۸ پدر را با فرزندشان در سه ماهه اول تولد بررسی کردند. زمانیکه کودکان ۲ ساله شدند محققان رشد فکری این کودکان را اندازه گیری کردند.

آنها دریافتند نوزادانی که پدرشان فعالیت و تحرک بیشتری هنگام بازی با آنها در طول چندماه اول تولدشان داشت در مقایسه با سایر نوزادان در سن ۲ سالگی تست مهارت های فکری را بهتر انجام دادند.

عوامل بسیاری بر رشد کودک تاثیر دارد. اما این یافته ها نشان می دهد تعامل پدر و فرزند در سن پایین از عوامل تاثیرگذار بر رشد کودک است.

محققان شاهد تفاوت جنسیتی نوزاد در این مسئله نبودند و تعامل پدر تاثیر مثبتی بر مهارت های فکری همفرزند دختر و هم فرزند پسر دارد.

واهشتا ستنا، عضو تیم تحقیق از کالج کینگ لندن، در این باره می گوید: «یافته های ما بر اهمیت حمایت پدر از نوزاد و تاثیر مثبت تعامل وی با کودکش در اوایل تولد تاکید دارد.»