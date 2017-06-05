به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد عالیشاهی شامگاه دوشنبه به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲ به میزبانی مسجد جامع دامغان یکی از اهداف قیام امام خمینی (ره) را حفظ دین و ارزشهای اسلامی برشمرد و ابراز داشت: هرکجا مردم به صحنه آمدند شاهد موفقیت و پیروزی بزرگی بودیم.
وی افزود: امروزه عدهای میخواهند نظام جمهوری اسلامی را از داخل تهی کنند و با دین و مقدسات مقابله و آن را کم رنگ جلوه دهند و این یعنی اجرا کردن اهداف و برنامههایی که دشمنان مطالبه دارد و این مهم میطلبد که بیش از پیش هوشیار و بیدارباشیم.
مدیر حوزه علمیه امام صادق ( ع ) دامغان با انتقاد از برخی افراد که میکوشند تا اسلام، مبانی دینی و ارزشی در جامعه ترویج پیدا نکند، اظهار داشت: وجود بی بند و باری ولنگاری در جامعه امروزی فاجعه و مصیبتی بسیار بزرگ به شمار میرود که متاسفانه در حال گسترش است و باید در مقابل جریانات انحرافی محکم بایستیم و اجازه ندهیم دشمنان به اهداف پلید خود دست پیدا کنند.
عالیشاهی بابیان اینکه خط قرمز امام خمینی(ره) اسلام بود، تصریح کرد: یک از اهداف انقلاب زنده نگهداشتن اسلام و ارزشهای دینی بود که امام میخواست این امر نه تنها در کشور بلکه در جهان تبیین شود که امروز عدهای به دنبال تهی شدن نظام در داخل کشور هستند و باید گفت ملت هوشیار ایران اجازه نخواهند داد تا دشمنان بتوانند درون امت اسلامی نفوذ کند.
وی با بیان اینکه آرامش و آسایش امروز جامعه را مرهون خون پاک شهدا هستیم، افزود: شهدای پانزدهم خرداد برای دفاع از دین و ارزشهای اسلامی و برپا شدن نهضت و انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راحل جان خود را تقدیم و شربت شیرین شهادت را نوشیدند تا امروز طاغوتیان و دشمنان بر ما حکومت نکنند و وابسته به بیگانگان نباشیم.
مدیر حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع) دامغان همچنین بابیان اینکه حضرت خدیجه کبری (س) به دین اسلام خدمت کرد، ابراز داشت: این بانوی فداکار در طول عمر با عزت خود به دین و اسلام خدمت و منشاء خدمات فراوانی به این حوزه بود.
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