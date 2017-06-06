آتش سوزی جنگلهای دره گلی مهار شد/ علت در دست بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، عزت‌الله بهشتی‌فر شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بعد از ظهر دوشنبه آتش‌سوزی در جنگل‌ دره‌گلی از توابع شهرستان بویراحمد به نیروهای اداره کل منابع طبیعی استان اطلاع داده شد و نیروهای امدادی در کمترین زمان ممکن در محل حضور پیدا کرده و اقدامات لازم در راستای مهار آتش‌سوزی انجام شد.

بهشتی فر تاکید کرد: نیروهای منابع طبیعی با همکاری و تلاش نیروهای سایر دستگاه ها و نیروهای مردمی این آتش‌سوزی را که از ساعت ۱۵ عصر دوشنبه آغاز شده بود در ساعت ۱۶.۳۰ دقیقه مهار کردند.

بهشتی فر گفت: ممکن است وزش باد باعث ایجاد دوباره آتش در عرصه شود و بدین منظور نیروهای منابع طبیعی به منظور پیشگیری از وقوع دوباره آتش‌سوزی در محل حضور داشته و وضعیت را تحت کنترل دارند.

بهشتی فر با بیان اینکه علت آتش‌سوزی در این منطقه در دست بررسی است افزود: به احتمال فراوان وقوع این آتش سوزی عمدی بوده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان تصریح کرد: نیروهای مردمی، فعالین محیط زیست، آتش نشانی، آب و فاضلاب شهری و روستایی، هلال احمر، امور عشایر و صدا و سیما در این منطقه حضور داشته و در کنار نیروهای منابع طبیعی در مهار آتش‌سوزی همکاری کردند.

وی افزود: با ایجاد آتش‌بر با کمک یک دستگاه تراکتور در منطقه کمک زیادی به کنترل و عدم فراگیری و انتقال آن به سایر مناطق شد.

بهشتی فر گفت: خسارات وارده پس از اندازه گیری مشخص و اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی هفته های اخیر و با گرم شدن هوا، چندین فقره آتش سوزی جنگلها، مراتع و باغات در این استان به وقوع پیوسته است.