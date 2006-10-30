ايران در منطق و قدرت سياسي و نظامي ضعف ندارد / مجلس در طرح انگشت نگاري از اتباع آمريكايي بازنگري كند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسين الهام سخنگوي دولت در ادامه نشست خبري امروز با خبرنگاران در خصوص طرح انگشت نگاري از اتباع آمريكايي كه در دستور كار فرداي نهاد قانونگذاري قرار دارد، تاكيد كرد: دولت از ارتباط و رفت و آمد و تعامل بين ملت ها استقبال مي كند و از ديرباز خواهان ايجاد خط هوايي بين ايران و آمريكا بوديم و بارها اعلام كرديم به افرادي كه علاقمند به بازديد از كشورمان هستند به سرعت ويزا مي دهد.

وي افزود: ارتباط و رفت و آمد بين جوامع مورد حمايت ماست و از اين بابت نگراني نداريم و در ارتباط آزاد بين ملت ما و ساير ملتها فرهنگ غني ايراني و اسلامي تجلي يافته و شناخته مي شود.

سخنگوي دولت خاطرنشان كرد: تعاملات بين ملتها سود فرهنگي ارزشمندي براي بشريت دارد.

الهام ادامه داد: اگر دولتمردان آمريكايي از رفت و آمد بين ملت خود و ملت ما نگراني دارند، به خاطرحمايت آنها از سانسور فكري در تعامل ملتهاست اما جمهوري اسلامي براي افراد محدوديت ايجاد نمي كند.

سخنگوي دولت گفت: فرهنگ ما فرهنگ صدق و مهمان نوازي و اگر كسي را دعوت كنيم احترام او را نگه داشته و حقوق او را نيز رعايت مي كنيم و بي حرمتي و اجحاف را كاري زشت و ناپسند مي دانيم و اگر نخواهيم كسي به كشور ما بيايد در اقدامي كاملا شفاف به او ويزا نخواهيم داد.

وي در ادامه تصريح كرد: مجلس شوراي اسلامي با يك برنامه و توجه به رويكرد در برخي حوزه ها كه اقتضاي مسائل امنيتي است، قانوني را در زمينه انگشت از اتباع آمريكايي گذرانده و تصميم گيري در اين زمينه نيز با آنها نمايندگان ملت است اما خواهش ما اين است كه اين مسئله را با توجه به رويكرد دولت بازنگري كنند.

خبرنگاري با اشاره به جلسه مشترك دولت و مجلس و راي اعتماد نمايندگان ملت به وزير پيشنهادي رئيس جمهور براي رفاه و تامين اجتماعي، سئوال كرد آيا فصل تازه اي از روابط قواي مجريه و مقننه گشوده شده كه الهام پاسخ داد: فصل به معناي جدايي بين مجلس و دولت نبوده و نيست و آنچه استمرار داشته وصل ميان قوا بوده است.

سخنگوي دولت گفت: اگر فصل به معناي تقسيم كاري در حوزه قوا تعبير شود، لازمه يك نظام مبتني بر قانون اساسي كه تحت نظارت بوده و پاسخگو است، مي باشد و بايد وظايف بخشها و تشكيلات موجود در كشور از يكديگر منفك باشند.

وي اضافه كرد: مجلس وظيفه تقنين و تعامل خوب و كارشناسي با دولت دارد ولي برخي اوقات اختلاف نظرهايي وجود داشته كه در نهايت مجلس تصميم گيرنده و دولت اجرا كننده بوده و هر دو قوه با نگاهي مثبت و بر اساس مصالح و منافع ملي تصميم گيري مي كنند.

الهام اظهار گفت: جايگاه دولت نيز همواره براي نمايندگان ملت محترم بوده و گرچه مجلس از ابزار نظارتي مانند ، تذكر ، سئوال و استيضاح استفاده كرده دولت نيز از كاركرد و برنامه هاي خود دفاع كرده و در اين تعامل سازنده مسائل مختلف روشن و بهتر تصميم گيري شده است.

سخنگوي دولت متذكر شد تعاملات خوب قوا، ريشه در بافت جمهوري اسلامي ايران دارد كه از تمركز قدرت جلوگيري كرده است.

رئيس دفتر رئيس جمهور همچنين در خصوص جلسات مشترك دولت و مجلس توضيح داد: اين جلسات مستمر و هر دفعه بهتر از گذشته برگزار مي شود و سوء تفاهمات را در فضايي راحت ، صريح و صميمانه رفع مي كند و جاي نگراني نيست؛ چرا كه فصل ها تازه مي شود و اين تازگي فصول مخل وصل و تداوم و همكاري هاي قوا نيست.

خبرنگاري با اشاره به اظهارات مقامات آمريكايي كه هدف از مانور خود در خليج فارس را ايران عنوان كرده اند، سئوال كرد در صورت صحت گفتار فرد مذكور ايران از اين مسئله نگراني ندارد كه سخنگوي دولت پاسخ داد: اين حرفها اهميت ندارد كه نگراني ايجاد كند؛ چرا كه جمهوري اسلامي ايران تهديد پذير نيست.

الهام افزود: ناوها مي آيند و مي روند ولي اين حركات اسباب تهديد نيست و جمهوري اسلامي ايران مبتني بر اقتدار قوي ملي و براساس نگرش و گفتمان سياسي خود صلح طلب ، عدالت جو و تعامل پذير است و براي همه بشريت پيام ثبات و امنيت و دوستي دارد.

"ايران از همه جهات توانمند است و در منطق و قدرت سياسي و نظامي و ملي ضعف ندارد و اگر برخي از سر ضعف در منطق سياسي با قلدري تهديد مي كنند بدانند كه از اين مسير آسيب و تهديدي متوجه ما نخواهد شد".

الهام خاطرنشان كرد: چارچوب رفتاري ما مبتني بر قوانين و تعهدات و حقوق شناخته شده بين المللي و بدون ترديد كل منطقه از تعامل ايران از ثبات و امنيت برخوردار خواهند شد.

سخنگوي دولت در پاسخ به سئوال ديگري در خصوص موضع ايران نسبت به برگزاري مراسم يادبود كشته شدگان هندي در جنگ جهاني دوم در باغ قلهك تهران كه در تملك سفارت انگليس قرار دارد، گفت: براي قربانيان بي گناه همه جنگها طلب مغفرت مي كنيم و ظالمين كه ريشه جنايات به آنها بر مي گردد را از اين مقوله مستثني مي دانيم.

وي افزود: اينكه سفارت هند مي خواهد در باغ قلهك براي كشته شدگان در جنگ جهاني دوم يادبود برگزار كند، تصميم خوبي است و مي تواند درس عبرت براي همه كساني باشد كه در اين حوادث تلخ نقش آفرين بوده اند.

وي در عين حال درباره موضع كشورمان نسبت به تصرف غير قانوني باغ قلهك توسط سفارت انگليس، متذكر شد: مطلب جديدي ندارد و آنچه كه پيش از اين گفته شده كه موضوع در دست بررسي است، مورد تاكيد است.

خبرنگاري از سخنگوي دولت درباره ارائه لايحه متمم بوده 5/3 ميليارد دلاري براي واردات بنزين كه قرار است اين هفته در مجلس بررسي شود ، سئوال كرد و پرسيد دولت براي اجراي تبصره 13چه اقداماتي انجام داده كه اكنون درخواست واردات بنزين كرده است كه الهام پاسخ داد تبصره 13 يك برنامه و مجموعه اي از تكاليف است كه بايد به صورت پيوسته و منسجم پيش رود و سالها در لايحه بودجه كل كشور تكرار شده است.

وي افزود: در سال جاري دولت به طور جدي به صورت برنامه دقيق و تفصيلي به اين موضوع پرداخت و اراده اي جدي براي اجرايي شدن آن وجود دارد و در گامهاي نخست نيز پيشرفت هاي خوبي حاصل شده.

الهام در عين حال خاطرنشان كرد: اگر اين برنامه عظيم در بند صدور و استفاده از كارت هوشمند و يا دو نرخي كردن بنزين خلاصه شود درست نيست بلكه بايد برآيند اجراي چنين برنامه اي ساماندهي و كاهش مصرف بنزين باشد.

وي در ادامه با اشار به اقدامات انجام شده در زمينه حمل و نقل كشور براي اجرايي شدن تبصره 13 قانون بودجه 1385، اضافه كرد: آنچه واقعيت دارد اين است كه عملياتي شدن همه تبصره در سال جاري امكان پذير نيست و مجلس نيز نسبت به واردات بنزين اقناع شد .

سخنگوي دولت گفت: تلاش ما اين است براي سال آينده با يك برنامه ريزي جامع به سوي تحقق همه جانبه تبصره 13 گام برداريم و قطعا اجرايي شدن اين قانون در زندگي مردم آثار مفيد و مناسبي خواهد داشت.

خبرنگاري از سخنگوي دولت درباره فعاليتهاي كميته كاري خصوصي سازي و واگذاري سهام عدالت و اولويت هاي واگذاري آن در آينده سئوال كرد كه وي پاسخ داد: واگذاري سهام عدالت اقدامي بسيار دقيق و مناسب و عدالت محور است كه اوايل هفته جاري در سراسر كشور براي دهك هاي پايين و اقشار آسيب پذير سراسر كشور كليد زده است.

وي از اين اقدام به عنوان موفقيتي بزرگ و مهم براي دولت نهم ياد كرد و افزود: توزيع سهام عدالت توزيع عادلانه ثروت بين همه اقشار ملت و بهترين و گسترده‌ترين و دقيق ترين خصوصي سازي قابل تحقق بود.

"اين كار باعث نشد تا گروهها و بخش هايي ازجامعه بر اثر روابط نامشروع صاحب ثروت نامشروع شده و فربه گردند و در حقيقت واگذاري سهام عدالت معناي دقيق مشاركت مردم در اقتصاد كشور از طريق توانمند سازي آنهاست".

وي متذكر شد : آنها كه معتقدند مردم بايد در امور سياسي كشور مشاركت داشته باشند نبايد از اين مسئله غفلت كنند كه اين كار در گرو رفع مشكلات اقتصادي جامعه و تامين عادلانه حداقل رفاه مردم است.

سخنگوي دولت در ادامه توضيح داد: در آينده نزديك توزيع سهام عدالت بين ساير دهك هاي پايين جامعه اجرا مي شود و در نخستين سال مالي اين كار سود سهام بين سهامداران توزيع مي شود و در 10 سال آينده نيز درآمدهاي ناشي از اين سودها به صورت تدريجي به آنها پرداخت مي شود.

خبرنگاري از سخنگوي دولت درباره ثبت نام دبير دولت براي كانديداتوري در انتخابات سومين دوره شوراي شهر تهران بدون استعفا از مسئوليت دولتي سئوال كرد كه الهام ضمن بي اطلاعي از ثبت نام مسعود زريبافان براي اين انتخابات در عين حال خاطرنشان كرد: همه افراد مي توانند براي داوطلب انتخابات شوند اما قانون نيز بايد رعايت شود.

وي افزود: تطبيق اينكه استعفاي يك مقام دولتي از مسئوليت لازم است يا خير، بر عهده هيات هاي اجرايي و مسئولان نظارتي و متولي انتخابات شوراها مجلس شوراي اسلامي كه بايد در اين زمينه اظهار نظر كند.

الهام خاطرنشان كرد: از نظر وجود پايبندي دولت و ناظرين منتسب به قوه مقننه به قانون دغدغه نداريم و جايي براي نگراني نيست.

خبرنگاري از سخنگوي دولت درباره تعطيلي روزهاي بعد از عيد سعيد فطر سئوال كرد و گفت: آيا دولت موافق نظر كارشناسان و نمايندگان مجلس است كه اعلام كرده اند اين اقدام براي اقتصاد كشور ضرر به بار آورد و الهام پاسخ داد: تعطيلي ها به ذائقه عموم ملت خوش آمد و نبايد با انتقاد كام آنها را تلخ كرد.

وي افزود: عيد فطر ،عيد معنوي بزرگ و متعلق به همه ملت است و همانطور كه در بسياري از كشورهاي اسلامي تعطيلات اين عيد بيش از يك روز است در كشور ما نيز همه مردم دوست داشتند بعد از ماه پربركت رمضان جشني خوب برگزار كنند.

سخنگوي دولت تصريح كرد: تعطلات مربوط به روز عيد فطر مطالبه ملت بود و دولت به آن پاسخ داد و اقشار مختلف جامعه پس از اين روزها با روحيه اي مضاعف و با نشاط به فعاليتهاي خود پرداختند.

الهام به كساني كه معتقدند دولت بايد براي تعطيلي گسترده در كشور از مجلس استعلام مي كرد گفت: اعلام تعطيلي در موارد خاص از جمله اعياد از اختيارات ويژه رئيس جمهور است و نياز به تصميم مجلس نداشت. چرا كه جمع تعطيلات رسمي كشور ما بجز روزهاي جمعه 25 روز است و اين تعطيلي ها آنقدر نگران كننده نبوده است و از آنجا كه سه شنبه احتمال عيد مي رفت و چهارشنبه نيز در تقويم تعطيل بود و پنجشنبه نيز برخي ادارات و شركت ها تعطيل هستند اين تعطيلي غافلگيرانه نبود كه تاثيري در برنامه ريزي بلند مدت افراد داشته باشد.

سخنگوي دولت گفت: دولت بر اساس قانون اساسي بايد ساعت كار را براي اقشار مختلف به گونه اي تنظيم كند كه همه افراد فرصت استراحت، خودسازي و فعاليتهاي اجتماعي داشته باشند و دولت در اين مسير گام بر مي دارد.

خبرنگار ديگري از سخنگوي دولت درباره ادامه روند ترميم كابينه سئوال كرد كه الهام پاسخ داد مسئوليت و پست در حقيقت يك امانت است كه متعلق به افراد ، نژادها ، طبقات ، احزاب و خانوادهها نيست.

الهام افزود: عرصه مسئوليت و وزارت عرصه خدمت خالصانه و با توان به كشور است و گاهي تصميم گرفته مي شود افراد جابجا شوند. اما اكنون همه وزرا و كارمندان با قدرت به كار خود ادامه مي دهند .

وي تاكيد كرد: روال مديريت كشور با ثبات و به صورت كارشناسي پيش مي رود و گمانه زني ها و شايعات با واقعيت متفاوت ، و فاصله دارد.

خبرنگاري از سخنگوي دولت سئوال كرد آيا پيامي براي شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه امروز قصد دارد پرونده هسته اي ايران را بررسي كند داريد كه وي پاسخ داد آنها يك بار اشتباه كردند و پرونده ما را از مسير منطقي گفتگو در چارچوب مقررات و ان پي تي خارج كرده و به شوراي امنيت بردند.

وي افزود: اكنون نيز ممكن است اين اشتباه را تكرار كنند ولي بايد بدانند كه با اين رويه مشكلات خود را زياد مي كنند؛ چرا كه ما در چارچوب مقررات و در فضايي شفاف فعاليت مي كنند و از جايگاه و اقتدار منطقي و حقوقي و ديپلماسي برخورداريم و اگر تصميمي به اشتباه گرفته شود آسيب ها و مشكلات ناشي از آن متوجه طرفين مي شود.

وي در خاتمه با تاكيد بر اينكه معلوم نيست شوراي امنيت راي به تحريم ايران بدهد يا ندهد ، خاطرنشان كرد : بهترين رويه براي طرفين ادامه مذاكرات منطقي و ترجيح دادن منافع ملي و جهاني و مصالح عمومي كشورهاي دنيا است كه اميدواريم اين مسير تداوم يافته و نتيجه بخش باشد.

اين گزارش مي افزايد: سخنگوي دولت پيش از پاسخ به سئوالات خبرنگاران حاضر در جلسه به تشريح مصوبات دولت در سفر استاني به تهران بزرگ پرداخت .

الهام همچنين خاطرنشان كرد: در جلسه مشترك دولت با استانداران كه در روزهاي اخير برگزار شد موضوعاتي اصلاح ساختار سازمان مديريت و هماهنگي براي برگزاري انتخابات پرشور، قانونمند آزاد بحث و تبادل نظر شد.

وي همچنين با اشاره به سالروز شهادت حسين فهميده نوجوان 13 ساله اي كه با با فداكاري در دوران دفاع مقدس جان خود را در راه حفظ كشور فدا و از سوي امام (ره) لقب رهبري دريافت كرد روز نوجوان را تبريك گفته و متذكر شد كشور ما كشور جوانان برومندي است كه آينده سرزمين ما به دستان پرقدرت آنها شكل مي گيرد و افق بلند و روشن و افتخار آميزي را در پرتو علم و عمل صالح نويد مي دهد.