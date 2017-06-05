خشم مقامات پکن از «اظهارات غیرمسئولانه» وزیر دفاع آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه پکن را به عدم رعایت موازین حقوق بین الملل و تضعیف ثبات منطقه ای در منطقه مورد مناقشه دریای چین جنوبی متهم ساخت.

در مقابل، چین با «غیرمسئولانه» خواندن این اظهارات وزیر دفاع آمریکا، به شدت از آن انتقاد کرد.

جیمز ماتیس در کنفرانس امنیتی «گفتگوی شانگری لا» در سنگاپور گفت که چین با اجرای پروژه های ساخت و ساز و میلیتاریزه کردن جزایر مصنوعی در دریای چین جنوبی، ثبات را در این منطقه تضعیف می نماید.

خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که وزیر دفاع آمریکا در ادامه سخنان خود پکن را به بی توجهی نسبت به منافع سایر کشورها متهم ساخته است.

«هوآچون ینگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به اظهارات وزیر دفاع آمریکا گفت که پکن «قاطعانه با این [اظهارات] مخالف است و از طرفهای ذیربط می خواهد که اظهارات غیرمسئولانه خود را متوقف نمایند؛ به اقدامات کشورهای منطقه در راستای حفظ صلح و ثبات در دریای چین جنوبی و ایفای نقشی سازنده در جهت دستیابی به این هدف عمیقاً احترام بگذارند».

هوآ همچنین گفت که هدف چین از احداث تأسیسات در مجمع الجزایر مورد مناقشه «سپراتلی»، بهبود شرایط کاری برای شهروندان چینی مستقر در این جزیره، حفظ حاکمیت و اجرای مسئولیتهای بین المللی چین است.

وزیر دفاع آمریکا در ادامه خاطرنشان کرد که به رغم تمایل واشنگتن به همکاری با پکن بر سر موضوع کره شمالی، آمریکا در قبال اقدامات چین در دریای چین جنوبی منفعلانه عمل نخواهد کرد.

جیمز ماتیس تأکید کرد که آمریکا به «پرواز، دریانوردی و اجرای عملیات در هر نقطه ای که طبق حقوق بین الملل مجاز باشد، ادامه خواهد داد و از طریق حضور عملیاتی در دریای چین جنوبی و ورای آن، عزم خود را به معرض نمایش خواهد گذاشت».

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که پکن همواره به حق آزادی کشتیرانی احترام می گذارد، اما با نمایش قدرت نظامی در دریای چین جنوبی تحت عنوان رزمایش و تمرین نظامی مخالف است. هوآ در ادامه گفت که اینگونه رفتارها، امنیت و حاکمیت چین را تهدید می کند.

رسانه دولتی چین نیز در واکنش به اظهارات ماتیس در روز دوشنبه، آمریکا را به «دورویی و ظاهرسازی» متهم کرد.

گفتنی است که کشورهای چین، فیلیپین، ویتنام، تایوان، مالزی و برونئی بر سر مجمع الجزایر سپراتلی ادعای ارضی دارند.