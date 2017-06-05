کاردار سفارت آمریکا در چین از سمت خود استعفا داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی اِن اِن، طبق اظهارات برخی منابع آگاه «دیوید رنک» کاردار سفارت آمریکا در چین روز دوشنبه در واکنش به تصمیم «دونالد ترامپ» برای خروج از پیمان آب و هوایی پاریس از مقام خود استعفاء داد.

یک مقام بلندپایه وزارت امور خارجه آمریکا بدون اشاره مستقیم به موضوع خروج واشنگتن از پیمان آب و هوایی پاریس به خبرگزاری سی اِن اِن گفت که «دیوید رنک یک تصمیم شخصی گرفت. و ما از سالها خدمت متعهدانه وی در وزارت امور خارجه آمریکا قدردانی می کنیم».

اما منابع آگاه، دلیلِ استعفای سفیر موقت آمریکا را اقدام بحث برانگیز ترامپ در خروج از پیمان آب و هوایی پاریس می دانند.

لازم به ذکر است زمانی که «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین و «باراک اوباما» همتای آمریکایی وی به طور مشترک تعهد و پایبندی خود را به پیمان پاریس اعلام کردند، دیوید رنک در پکن در حال انجام وظایف دیپلماتیک خود بود.

چین که بزرگترین تولیدکننده گازهای آلاینده در جهان است، اعلام کرد که به رغم خروج آمریکا از پیمان آب و هوایی پاریس، به تعهدات خود مندرج در این پیمان جهانی متعهد می ماند.

شایان ذکر است که دیوید رنک دومین دیپلمات آمریکایی است که طی روزهای اخیر جدایی خود را از بدنه دولت ترامپ به طور علنی اعلام کرد.

پیش از او، «لویس لوکنز» سفیر موقت آمریکا در انگلیس نیز با صدور بیانیه ای در حساب توئیتری خود، در تناقضی آشکار با انتقادات ترامپ از شهردار لندن، اقدامات «صادق خان» پس از حمله تروریستی شنبه شب در لندن را ستود.