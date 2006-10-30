تحقيقات در زمينه صنعت گاز بسيار كم است

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به شيراز ، داريوش مولا در مراسم افتتاحيه اولين همايش تخصصي گاز ايران گفت : بررسي هاي اوليه براي برگزاري اولين همايش تخصصي گاز نشان داد كه تعداد تحقيقات در زمينه گاز در دانشگاه ها بسيار كم است .

وي افزود : هدف از برگزاري اين گردهمايي علمي نبود بلكه يك نياز بود، زيرا يك دانشكده جديد به نام دانشكده مهندسي ، شيمي و گاز در حال افتتاح است و هدف اين دانشكده نيز تحقيق در زمينه گاز است .

وي تصريح كرد : در حقيقت اساس فكر تاسيس اين دانشكده با فعاليت گاز بوده است . همچنين در اين مراسم رئيس دانشكده شيراز گفت : عملكرد مراكز علمي كشور بايد به سمت و سويي باشد كه با اتفاق به دستگاه هاي اجراي نيازهاي كشور را در همه زمينه ها به ويژه در بخش انرژي كشور برطرف كند .

محمد هادي صادقي تصريح كرد : دانشگاه شيراز به عنوان يكي از پايگاه هاي تحقيقي و پژوهشي كشور اين آمادگي را دارد كه با مديريت صنعت گاز كشور تعامل و همكاري بيشتري داشته باشد .

وي گفت : فعاليت هاي علمي اگر چه در حوزه مطالعات بنيادي به حد كافي گيرايي و جذابيت دارد اما اين جذابيت وقتي مضاعف مي شود كه به طور ملموس در زندگي اجتماعي نقش يابد .