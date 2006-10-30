پرونده‌ ايران بايد به آژانس بازگردد / آمريكا مانع توافق ايران و اروپاست

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر حسن روحاني صبح امروز در ديدار رئيس و اعضاي كميته خلع سلاح پارلمان آلمان، با اشاره به ماهيت صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران گفت : با توجه به تاييدات مكرر مدير كل و قطعنامه هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني بر اينكه هيچ نشانه اي از انحراف در فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران مشاهده نشده است، ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت و صدور قطعنامه هاي اين شورا، هيچ مبناي قانوني و منطقي و عقلاني ندارد و بايد با برگشت پرونده به آژانس و آغاز مذاكرات سياسي ، اختلافات موجود را از طريق ديپلماسي حل و فصل كرد.

وي مداخلات آمريكا را يكي از موانع مهم عدم حصول تفاهم بين اروپا و ايران دانست و گفت : آمريكا تمايلي به حل و فصل مسئله هسته اي ايران توسط اروپا را ندارد.

روحاني با بيان اينكه اروپايي ها در توافقنامه پاريس اجراي بدون تبعيض حق ايران در بهره مندي از انرژي هسته اي را به صراحت پذيرفته اند، گفت: اين مساله مي تواند مبناي مهمي براي شكست بن بست موجود در مذاكرات هسته اي باشد، زيرا ايران هيچ مشكلي براي اعتماد سازي در زمينه صلح آميز باقي ماندن فعاليتهاي هسته اي اش ندارد.

نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي و رئيس مركز تحقيقات استراتژيك صدور قطعنامه احتمالي شوراي امنيت در مورد تحريم اقتصادي ايران را اقدامي " بي اثر " و " مخل حل و فصل ديپلماتيك " مسئله هسته اي ايران دانسته و در اين زمينه به كشورهاي 1+5 هشدار داد .

دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در پاسخ به سوال يكي از نمايندگان پارلمان آلمان در زمينه امنيت خليج فارس ، با اشاره به قطعنامه 598 گفت : در اين قطعنامه ساز وكار مناسب براي سيستم همكاريهاي جمعي در منطقه خليج فارس پيش بيني شده و ايران و اروپا مي توانند در جهت تحقق اين مهم همكاري داشته باشند .

به گزارش مهر،‌ خانم اوتا زاپف رئيس كميته خلع سلاح پارلمان آلمان نيز در اين ديدار با اشاره به مشكل عدم اعتماد موجود بين طرفهاي مذاكره كننده ايراني و اروپايي در مسئله هسته اي ، گفت : مهمترين اقدام بازگشت اعتماد متقابل براي احياء مذاكرات و حل مسئله هسته اي ايران از طريق ديپلماسي است . وي تعيين يك مدت محدود براي مذاكره ايران و اروپا در مورد بسته پيشنهادي اروپا همراه با نوعي تعليق از سوي جي . ا . ا را راهي براي خروج از بن بست جاري دانسته و بر علاقه مندي پارلمان آلمان بر حل و فصل مسالمت آميز مسئله هسته اي ايران تاكيد كرد .

در اين ديدار كه 6 تن از اعضاي كميته خلع سلاح پارلمان آلمان حضور داشتند ، به تبادل نظر در مورد اختلاف نظرهاي موجود و امكان رفع سوء تفاهمات موجود پرداختند .

هيئت پارلماني آلمان با هشدار در مورد برخوردها و تصميمات احساسي تاكيد كردند كه طرفهاي ذيربط بايد از برخوردها و تصميمات احساسي و هيجاني پرهيز كنند از زمان باقيمانده براي تفاهم سياسي استفاده كنند .