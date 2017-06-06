معرفی ۱۰۰۰ باغدار خسارت دیده بهشهری برای دریافت تسهیلات

خلیل حقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور حمایت از باغداران و جبران بخشی از خسارت وارده ناشی از برف و یخبندان آذر سال گذشته، تاکنون یک هزاز نفر از باغداران مرکبات شهرستان بهشهر برای دریافت تسهیلات با نرخ بهره ۱۰ درصدی به بانک کشاورزی معرفی شدند.

وی افزود: این تعداد از باغداران بهشهری برای دریافت خسارت در سطح یک هزار و ۸۴۶ هکتار به بانک عامل معرفی شدند و تاکنون ۲۵۰ نفر از این افراد اقدام به تکمیل پرونده کردند و ۱۵۱ فقره پرونده برای تأمین یارانه به مدیریت شعب بانک کشاورزی استان ارسال شده است.

این مسئول هدف از پرداخت این تسهیلات را به منظور احیاء و جبران بخشی از خسارت سرما به باغات مرکبات، تسهیلات کم‌بهره و بلندمدت به باغداران مرکبات عنوان کرد.

وی افزود: با توجه به حادث شدن سرمای زودرس پاییزه در ابتدای آذرماه ۹۵ که منجر به خسارت سنگین و صددرصدی به باغات مرکبات شد، با پیگیری استاندار مازندران، نمایندگان مجلس، مقامات جهاد کشاورزی و سایر مسئولین استانی و شهرستانی و با مصوبه هیئت دولت تسهیلات با بهره کم به این افراد اختصاص یافت و پرداخت تسهیلات به باغداران خسارت دیده با ثبت‌نام از خسارت‌دیدگان آغاز شد.

به گفته حقیقی، براساس آمار اعلام شده بارش برف و بروز سرمای سال گذشته در آذرماه ۹۵ در بهشهر حدود ۳۵ میلیارد تومان به باغات مرکبات این شهرستان خسارت وارد کرد.