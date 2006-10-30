درآمد پنج شركت بزرگ نفتي جهان به 94.5 ميليارد دلار رسيد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رويترز، درآمد خالص پنج شركت بزرگ نفتي جهان شامل اكسون، شورون، كونوكوفيليپس، بريتيش پتروليوم، و رويال داچ شل در سه‌ماهه منتهي به سپتامبر به 31.6 ميليارد دلار رسيد كه بيشترين رشد درآمدها از آن شركت شورون شد.

بدين ترتيب مجموع درآمد اين پنج شركت در 9 ماهه نخست امسال به 94.5 ميليارد دلار رسيد ه 11 درصد از رقم 85 ميليارد دلاري سال گذشته بيشتر است.

با وجود كاهش بهاي نفت در سه‌ماهه سوم، درآمد شركت شورون در اين مدت به 5 ميليارد دلار رسيد كه نسبت به رقم 3.6 ميليارد دلاري مدت مشابه سال گذشته افزايش قابل توجهي نشان مي‌دهد.

شورون در سه‌ماهه سوم امسال از هر 100 دلار درآمد خود 9.25 دلار سود كسب كرده است كه يك سوم رقم 27.2 دلاري شركت گوگل محسوب مي‌شود.

سود شركت اكسون موبيل بزرگ‌ترين شركت نفتي جهان در سه‌ماهه سوم به 10.5 ميليارد دلار رسيد كه دومين رقم بالا در تاريخ اين شركت محسوب مي‌شود.