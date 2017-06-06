۱۷۰۰ کیلو گرم مرغ غیر قابل مصرف در قزوین معدوم شد

مرتضی یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی بازدید کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی آبیک از یک واحد عرضه فرآورده های خام دامی بیش از هزار و۷۰۰ کیلوگرم مرغ آلوده ضبط و معدوم شد.

وی افزود: این محموله که به صورت غیر مجاز وارد شهرستان شده بود توسط کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره دامپزشکی آبیک به عنوان محموله مشکوک تشخیص داده شد و ضبط شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آبیک در ادامه گفت: نمونه برداری از محموله ها و ارسال آن به آزمایشگاه مرجع کنترل کیفی مواد غذایی دامپزشکی انجام شد و بر اساس نتایج آزمایشات محموله مذکور به دلیل فساد میکروبی غیرقابل مصرف اعلام و به روش بهداشتی معدوم شد.

وی در پایان با اشاره به این نکته که در صورت مشاهده تخلفات در این زمینه پرونده افراد متخلف به مراجع قضایی ارجاع داده می شود گفت: با تعامل صورت گرفته است بین مراجع قضایی و دامپزشکی احکام بازدارنده ای نیز برای متخلفین صادر خواهد شد.