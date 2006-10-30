415 هزار دانش آموز مازني پاي صندوق هاي راي رفتند

به گزارش خبرنگار مهر در ساري ، معاون سياسي و امنيتي استانداري مازندران در اين مراسم از شوراي دانش آموزي به عنوان حلقه ارتباطي بين مديران و اولياء ياد كرد و گفت: انتخابات شوراهاي دانش آموزي تمرين آموزشي دانش آموزان براي قبول مسئوليت هاي مهم تر و بزرگ در آينده اي نزديك است.

مهنوس جواد قناعت با بيان اينكه ايران اسلامي با برگزاري به طور متوسط يك انتخابات در سال به عنوان يكي از مردم سالارترين نظام هاي دنيا محسوب مي شود ، خاطر نشان كرد: انتخابات دانش آموزي بستر ساز رشد و بالندگي جوانان در انتخابات آتي كشور است.

رئيس سازمان آموزش و پرورش مازندران نيز در اين مراسم گفت: انتخابات شوراهاي دانش آموزي با هدف مشاركت دانش آموزان در امور مربوط به مسائل آموزشي و پرورشي و ايجاد ارتباط صحيح مستقيم بين دانش آموزان و اولياي مدرسه در بيش از 4 هزار و 691 آموزشگاه برگزار شد.

سيد نصرت الله فاضلي در مورد تعداد افراد منتخب براي دانش آموزي اظهار داشت: براي مدارس تا 250 نفر دانش آموز 7 نفر ، از 250 تا 350 دانش آموز به بالا 9 نفر و از 350 دانش آموز به بالاتر 11 نفر به عنوان اعضاي شوراي دانش آموزي انتخاب مي شوند.

وي با بيان اينكه شوراي دانش آموزي نقش مهمي در تصميم سازي و تصميم گيري ايفا مي كند ، خاطر نشان كرد: اين شورا به منظور جلب مشاركت دانش آموزان و شركت آنان در پيشبرد اهداف آموزشي و تربيتي مدارس مي توانند نسبت به تشكيل كميته هاي مختلف اقدام نمايند.