به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله يولداشف كه در چهاردهمين همايش بين المللي آسياي مركزي و قفقاز كه در دفتر مطالعات سياسي و بين الملل وزارت امور خارجه سخن مي گفت، با بيان اين مطلب افزود: تاجيكستان بر اين اعتقاد است كه سازمان شانگهاي مي تواند به پديده اي تبديل شود كه به مبارزه با تروريسم آن هم بدون حضور نيروهاي نظامي بپردازد.

وي گفت: سازمان شانگهاي در حال حاضر به دنبال آن است تا زمينه هايي را فراهم سازد كه بر اساس ظرفيت هاي خاص و وضعيت مطلوب و عاري از هرگونه سلطه طلبي و جنگ و خونريزي امنيت را در منطقه داير نمايد .

معاون وزير امور خارجه تاجيكستان تاكيد كرد : برگزاري نشست اعضاي شانگهاي در سطوح بالا آن هم با حضور وزراي امور خارجه اعضاي شانگهاي و همچنين عضويت ناظران اين سازمان در بدنه آن و استفاده از تجربيات اعضاي سازمان شانگهاي مي تواند به اين سازمان در جهت حل بحرانهاي منطقه و به وجود آوردن امنيت آن كمك شاياني كند .