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۸ آبان ۱۳۸۵، ۱۴:۰۳

پانشي پينگ در چهاردهمين همايش بين المللي آسياي مركزي و قفقاز:

آمريكا سعي در تضعيف سازمان همكاري‌هاي شانگهاي دارد/ پيمان شانگهاي بايد در تحولات بين‌المللي تاثيرگذار باشد

رئيس موسسه آسياي مركزي آكادمي علوم اجتماعي سين جيانگ گفت: اين سازمان يكي از معدود سازمان هاي بين المللي است كه تحت تاثيرات آمريكا وكشورهاي غربي نبوده و افكار و انديشه آن كاملا متفاوت از اين كشورهاست.

به گزارش خبرنگار "مهر" پانشي پينگ، رئيس موسسه آسياي مركزي آكادمي علوم اجتماعي سين جيانگ چين امروز در نخستين جلسه چهاردهمين همايش بين المللي آسياي مركزي وقفقاز در محل دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه كشورمان، گفت: توسعه سازمان همكاري هاي شانگهاي و "روح شانگهاي" ايدئولوژي جديد و مثبتي را براي ژئوپليتيك آسياي مركزي فراهم كرده است.

وي افزود: آمريكا با تلاش هاي مرموزانه و مخفيانه عليه برخي اعضاي سازمان همكاري هاي شانگهاي سعي در تضعيف و از هم پاشيدن اين سازمان دارد؛ اين آزمايش و چالشي جدي است كه سازمان همكاري شانگهاي در آن قرار گرفته است.

رئيس موسسه آسياي مركزي آكادمي علوم اجتماعي سين جيانگ چين با بيان اينكه سازمان همكاري شانگهاي در راستاي رها شدن  از وضعيت در انزوا بودن است،  گفت: واقعيت اين است كه سازمان همكاري شانگهاي در راستاي رها شدن و خلاصي يافتن از وضعيت در حاشيه و انزوا بودن است و بايد همكاري بين المللي را در ميان اعضا در زمينه هاي مختلف مانند سياست، اقتصاد و فرهنگ در برنامه هاي بلندمدت گنجاند.

وي گسترش همكاري هاي چندجانبه اعضاي اين سازمان را مورد تاكيد قرار داد و اظهار داشت: شانگهاي نبايد صرفا تماشاگر تحولات بين المللي باشد بلكه بايد با پيگيري حوادث مهم بين المللي به تاثيرگذاري هر چه بيشتر در خصوص آن ها بپردازد.

کد مطلب 399704

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