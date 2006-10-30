نامزدهاي دريافت جايزه بهترين تحقيق و پژوهش ادبي معرفي شدند

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين بخش كتابهاي " وداع لاله ها " نوشته محمد مهدي بيگي " ، " كتاب شناسي دفاع مقدس " كاري از فيروز برومند " ، " حماسه و خطابه " نوشته هادي وكيلي و " پيام ايثار " كاري از علي اكبر ازغندي به مرحله نيمه نهايي راه يافته اند .



بر اين اساس و بنا بر اعلام داوران اين بخش ، همچنين كتابهاي " جلوه هاي حماسه استان سمنان به روايت مطبوعات " نوشته عليرضا شاه حسيني و حسينعلي احساني ، " نيايش نسل سرخ " تاليف مهدي كاموس و " نسل باروت " كاري از ابراهيم زاهدي مطلق به عنوان نامزد دريافت بهترين جايزه كتاب سال دفاع مقدس معرفي شده اند .



در اين بخش دكتر منوچهر اكبري به عنوان سرگروه فعاليت دارد و دكتر مهين پناهي ، دكتر علي رضا رحمدل و دكتر حاجيان نژاد آثار رسيده به بخش " تحقيق و پژوهش ادبي " را بررسي مي كنند . دهمين دوره انتخاب بهترين كتاب سال دفاع مقدس روز 24 آبان ماه همزمان با روز كتاب و كتابخواني برگزار مي شود .

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