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۸ آبان ۱۳۸۵، ۱۲:۴۹

نامزدهاي دريافت جايزه بهترين تحقيق و پژوهش ادبي معرفي شدند

نامزدهاي دريافت بهترين جايزه كتاب سال دفاع مقدس در بخش " تحقيق و پژوهش ادبي " معرفي شدند .

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين بخش كتابهاي " وداع لاله ها " نوشته محمد مهدي بيگي " ، " كتاب شناسي دفاع مقدس " كاري از فيروز برومند " ، " حماسه و خطابه " نوشته هادي وكيلي و "  پيام ايثار " كاري از علي اكبر ازغندي به مرحله نيمه نهايي راه يافته اند .

بر اين اساس و بنا بر اعلام داوران اين بخش ، همچنين كتابهاي  " جلوه هاي حماسه استان سمنان به روايت مطبوعات " نوشته عليرضا شاه حسيني و حسينعلي احساني ، " نيايش نسل سرخ " تاليف  مهدي كاموس و " نسل باروت "  كاري از ابراهيم زاهدي مطلق به عنوان نامزد دريافت بهترين جايزه كتاب سال دفاع مقدس معرفي شده اند .

 در اين بخش دكتر منوچهر اكبري به عنوان سرگروه فعاليت دارد و دكتر مهين پناهي ، دكتر علي رضا رحمدل و دكتر حاجيان نژاد آثار رسيده به بخش " تحقيق و پژوهش ادبي " را بررسي مي كنند . دهمين دوره انتخاب بهترين  كتاب سال دفاع مقدس روز 24  آبان ماه همزمان با روز كتاب و كتابخواني برگزار مي شود .
کد مطلب 399708

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