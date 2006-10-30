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۸ آبان ۱۳۸۵، ۱۲:۱۲

پس از برگزاري مجمع ؛

رئيس فدراسيون ورزشهاي رزمي انتخاب شد

مجمع عمومي فدراسيون ورزشهاي رزمي صبح امروز با انتخاب محمد نوحي به عنوان رئيس جديد اين فدراسيون برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اين مجمع كه صبح امروز درهتل المپيك تهران برگزار شد 44 نفر حضور داشتند كه نوحي با كسب 38 راي از مجموع آراي ماخوذه به مدت چهار سال به عنوان رئيس فدراسيون ورزشهاي رزمي انتخاب شد. محمد نوحي پيش از اين به عنوان نايب رييس فدراسيون ورزشهاي رزمي و رييس هيات ورزشهاي رزمي استان تهران فعاليت مي كرد.

براي تصدي رياست فدراسيون ورزش هاي رزمي عباس خزايي ، علي غفاري ، بيژن ثابتي مطلق ، عباسعلي اكبري ، محمدرضا قرباني، محمد اسماعيل‌مداحي، مهدي اميري جعفري و محمدرضا يوسفي نامزد شده بودند كه برخي از اين افراد قبل از شروع مراسم انصراف دادند.

کد مطلب 399709

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