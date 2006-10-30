به گزارش خبرنگار مهر، در اين مجمع كه صبح امروز درهتل المپيك تهران برگزار شد 44 نفر حضور داشتند كه نوحي با كسب 38 راي از مجموع آراي ماخوذه به مدت چهار سال به عنوان رئيس فدراسيون ورزشهاي رزمي انتخاب شد. محمد نوحي پيش از اين به عنوان نايب رييس فدراسيون ورزشهاي رزمي و رييس هيات ورزشهاي رزمي استان تهران فعاليت مي كرد.

براي تصدي رياست فدراسيون ورزش هاي رزمي عباس خزايي ، علي غفاري ، بيژن ثابتي مطلق ، عباسعلي اكبري ، محمدرضا قرباني، محمد اسماعيل‌مداحي، مهدي اميري جعفري و محمدرضا يوسفي نامزد شده بودند كه برخي از اين افراد قبل از شروع مراسم انصراف دادند.