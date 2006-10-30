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۸ آبان ۱۳۸۵، ۱۲:۳۰

رئيس هيئت مديره باشگاه پرسپوليس:

بايد قدر سرمايه هاي اصلي پرسپوليس را بدانيم/ مسئوليت ما چند برابر شده است

بايد قدر سرمايه هاي اصلي پرسپوليس را بدانيم/ مسئوليت ما چند برابر شده است

علي سعيدلو ضمن تقدير از حضور گسترده هواداران پرسپوليس در ديدار با پاس گفت: هواداران سرمايه هاي اصلي پرسپوليس هستند و همه اعضاي باشگاه و تيم وظيفه دارند قدر حمايت هاي پرشور و دلسوزانه آنها را بدانند.

به گزارش خبرگزاري مهر، رئيس هيئت مديره باشگاه پرسپوليس در گفتگو با سايت باشگاه ضمن بيان اين مطلب افزود: حضور بيش از 85 هزار هوادار در بازي با پاس را مي توان يك همايش بزرگ ناميد و بنده هم به نوبه خود از همه هواداراني كه در بدترين شرايط جوي تيم خود را تنها نگذاشته و پرتماشاگرترين بازيهاي فصل جاري را رقم زده اند تقدير و تشكر كرده و اميدوارم كه بازيكنان پرسپوليس با كسب نتايج خوب و قهرماني در ليگ محبت آنها را جبران كنند.

سعيدلو بازيهاي زيبا و هوادارپسند پرسپوليس درفصل جاري را يكي از اصلي ترين دلايل حضور پررنگ تماشاگران در بازيهاي پرسپوليس دانست و تصريح كرد: وقتي در يك روز غيرتعطيل 70 هزار نفر براي حمايت از تيم محبوب خود در بازي با سايپا به استاديوم مي آيند يا در بازي با پاس عليرغم بارندگي و شرايط جوي نامطلوب شاهد حضور پرشور بيش از 85 هزار نفر هستيم بايد گفت كه مسئوليت تك تك اعضاي باشگاه و تيم چند برابر مي شود و مي بايست براي حفظ اين سرمايه ها تلاش ها را چندبرابر كرد.

سعيدلو تأكيد كرد: همه ما بايد قدر اين هواداران را بدانيم و من اميدوارم بازيكنان تيم پرسپوليس با ارائه بازيهاي زيبا توأم با كسب نتايج مطلوب به گونه اي عمل كنند كه حمايت هواداران را از دست نداده و شاهد حضور گسترده تر آنها باشيم.

معاون اجرايي رئيس جمهور در پايان گفت: همه ما بايد براي حفظ سرمايه هاي اصلي فوتبال ايران تلاش كنيم . در همين راستا بهتر است اكثر بازيهاي خانگي تيم هاي پرطرفدار در روز تعطيل برگزار شود تا فرصت حضور در ورزشگاهها از فوتبال دوستان گرفته نشود.

کد مطلب 399722

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