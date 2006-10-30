مديريت و زمان از دست رفته

بيست و دومين جشنواره موسيقي فجر از 10 تا 18 دي ماه سال جاري در تهران و برخي شهرستان ها برگزار مي شود اما تا اين لحظه هنوز هيچ اتفاقي مبني بر چگونگي برگزاري اين جشنواره و عوامل اجرايي و ستاد هاي مربوط به هماهنگي و برقراري ارتباط با گروه ها ،اطلاع رساني،بين الملل و...رخ نداده است.

حتي گروه هاي محلي و منطقه اي و يا آنسامبل ها و اركسترهاي كوچك تر از اركستر هاي سمفونيك براي برگزاري يك كنسرت ساده به يك برنامه ريزي شش ماهه نياز دارند و براي فصل هاي بعدي خود تمهيداتي را در نظر مي گيرند و اين در حالي است كه جشنواره بين المللي موسيقي فجرهم اينك در پي گزينش مسئولان و مديران مياني خود بوده و بر اساس خبرهاي رسيده با گروه ها وبويژه گروه هاي موسيقي خارج از مرزها هنوزمذاكراتي صورت نگرفته است.

روز گذشته هوشنگ كامكار، مديرهنري گروه كامكارها درنشست رسانه اي خانه موسيقي با اشاره اي گذرا به ظرافت و دقت در برنامه ريزي گروه هاي موسيقي در دنياي امروز گفت : "در بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا براي برگزاري جشنواره هاي معتبر از چند سال قبل برنامه ريزي مي كنند ، در حالي كه آنگونه كه شنيده ام براي جشنواره موسيقي فجر امسال ،به تازگي "دبير" معرفي كرده و در حال مقدمه چيني براي برگزاري اين مراسم هستند(نقل به مضمون).

هرچند كه دغدغه مسئولان اين دوره انتخاب دبير و مديري موسيقيدان و فردي اجرايي و خوشنام بوده و بر اين اساس كامبيز روشن روان را انتخاب كرده اند اما بايد توجه داشت كه حتي با درايت ترين مديران هم نمي توانند بر زمان از دست رفته فايق آيند وزمان را به عقب بازگردانند.