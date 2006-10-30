  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۸ آبان ۱۳۸۵، ۱۲:۴۵

نمايش غول هاي هوايي در نمايشگاه بين المللي هوافضاي چين

نمايش غول هاي هوايي در نمايشگاه بين المللي هوافضاي چين

ششمين نمايشگاه بين المللي هوافضاي چين از 31 اكتبر تا 5 نوامبر سال جاري در شهر "ژوهاي" چين برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، نمايشگاه هوافضاي چين موسوم به "نمايش هوايي چين" تحت حمايت كامل دولت مركزي اين كشور برگزار مي شود و صحنه تبادل توليدات هوافضاي بين المللي است.

بنا بر گزارش آژانس خبري زين هوآ، در اين نمايشگاه جديدترين توليدات هوايي در اندازه واقعي در معرض ديد عموم قرار مي گيرد. مذاكرات تجاري، تبادلات فني و نمايش پرواز هواپيماها از ديگر برنامه هاي در نظر گرفته شده براي اين نمايشگاه است.

همچنين اين نمايشگاه دورنماي تجاري و فرصت هاي مشاركتي را در اختيار صنايع توليد محصولات هوايي و فضايي، صنعت حمل و نقل شهري، هوانوردي عمومي، ساختار زيربنايي هوايي، امنيت هوايي، اكتشافات فضايي، تسليحات موشكي و ديگر بخش هاي وابسته قرار مي دهد.

کد مطلب 399732

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها