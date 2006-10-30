نمايش غول هاي هوايي در نمايشگاه بين المللي هوافضاي چين

به گزارش خبرگزاري مهر، نمايشگاه هوافضاي چين موسوم به "نمايش هوايي چين" تحت حمايت كامل دولت مركزي اين كشور برگزار مي شود و صحنه تبادل توليدات هوافضاي بين المللي است.
بنا بر گزارش آژانس خبري زين هوآ، در اين نمايشگاه جديدترين توليدات هوايي در اندازه واقعي در معرض ديد عموم قرار مي گيرد. مذاكرات تجاري، تبادلات فني و نمايش پرواز هواپيماها از ديگر برنامه هاي در نظر گرفته شده براي اين نمايشگاه است.
همچنين اين نمايشگاه دورنماي تجاري و فرصت هاي مشاركتي را در اختيار صنايع توليد محصولات هوايي و فضايي، صنعت حمل و نقل شهري، هوانوردي عمومي، ساختار زيربنايي هوايي، امنيت هوايي، اكتشافات فضايي، تسليحات موشكي و ديگر بخش هاي وابسته قرار مي دهد.
نظر شما