۱۵ هزار جلد کتاب به کتابخانه های استان سمنان افزوده شد

محمدرضا خباز در حاشیه برگزاری انجمن کتابخانه های عمومی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه استفاده از دستگاه های اجرایی مانند بنیاد مسکن می تواند به ایجاد ظرفیت های کتابخوانی و مطالعه در استان کمک کند، ابراز داشت: خوشبختانه بنیاد مسکن با اعتبار بسیار خوبی که در اختیار دارد می تواند در بخش روستایی بسیار اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه حدود ۲۱ کتابخانه استان سمنان نیازمند مرمت و بازسازی است که این امر به تنهایی محقق نخواهد شد و به همراهی دستکاه های اجرایی نیاز دارد، افزود: در روستاها فضاهای دولتی غیرقابل استفاده شناسایی و به استانداری معرفی شود تا در کمیته های مربوط این مکان ها به حوزه کتاب واگذار شود چرا که هر چقدر کتابخانه های استان را رشد بیشتری دهیم آسیب های اجتماعی کاهش پیدا خواهد کرد و هرچه میزان آگاهی ها کم باشد طبیعتا انحرافات افزون تر خواهد بود.

استاندار سمنان تاکید کرد: کتابخوانی علاوه بر اینکه به انسان رشد می دهد در پیشگیری از آسیب های اجتماعی نیز موثر خواهد بود.

خباز بابیان اینکه در جلسه کتابخانه های استان تصمیم گرفته شد تا از ظرفیت کتاب های داخل خانه ها نیز استفاده شود، ابراز داشت: همان طور که تجربه اول انقلاب ثابت کرد زمانی کشور نیاز به دارو داشت این اقلام از خانه های مردم جمع آوری و نیاز جبهه و جنگ را برطرف کرد و در این برهه کنونی شهرستان مهدیشهر به عنوان پایلوت اجرای این طرح پیش بینی شد تا با کمک دستگاه های اجرایی کتاب هایی که داخل خانه ها وجود دارد و مردم استفاده نمی کنند جمع آوری و در اختیار عموم قرار دهند.

وی در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از موارد مطرح شده ایجاد خیران کتابخانه ساز است که نیاز داریم از این پتانسیل و معنویتی که در استان حاکم است به نفع ایجاد کتابخانه استفاده کنیم چراکه کتابخانه از مکان های ماندگاری محسوب می شود که انسان را به اوج می رساند.

استاندار سمنان افزود: جشنواره رضوی با استقبال بسیار خوبی در استان مواجه شد و تا کنون بیش از ۱۸ هزار نفر برای حضور در این جشنواره اعلام آمادگی کردند و این ظرفیت بسیار مطلوبی است.

خباز خاطرنشان کرد: امام رضا (ع) مانند خورشید درخشانی به شمار می رود که برجهان بشریت می تابد و تصمیم گرفته شد تا با قدرت و باتوجه بیشتری این اختتامیه را با محوریت کتابخانه های عمومی استان برگزار کنیم.

وی با استناد به سخنان مقام معظم رهبری ابراز داشت: هیچ چیز نمی تواند جایگزین کتاب و مطالعه شود لذا با تشکیل یک مجموعه برای جمع آوری کتاب های بلااستفاده در خانه ها و اجرای آن به صورت پایلوت در یک شهر یا محله کوچک، امیدواریم بتوانیم این کار را به حرکتی فراگیر تبدیل کنیم.