اغلب زندانیان مالی در اردبیل جوان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، کریم الله محبوبی بعدازظهر سه‌شنبه در تشریح آخرین وضعیت زندانیان مالی اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر ۶۳۰ زندانی مالی در زندان‌های استان شناسایی شده‌اند.

وی افزود: از این تعداد ۳۵۰ نفر واجد شرایط مساعدت ستاد دیه استان هستند و ستاد دیه در تلاش است با شیوه‌های مختلف از جمله جلب رضایت شکات، جذب کمک‌های مردمی و تسهیلات بانکی زمینه آزادسازی این افراد را فراهم سازد.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان با بیان اینکه شروطی بر اساس قانون در کمک‌های ستاد دیه تعیین شده است، ادامه داد: از جمله اینکه ستاد دیه برای بار دوم به زندانی مالی کمک نمی‌کند.

محبوبی تأکید کرد: افرادی که خارج از زندان هستند و یا افرادی که سوابق کیفری دارند نیز مستحق دریافت کمک ستاد دیه محسوب نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه از نظر فراوانی در بین زندانیان جرایم غیر عمد بیشترین آمار ابتدا به بدهکاران مالی، سپس مهریه و نفقه و در نهایت مشکلات کارگاهی و دیه اختصاص دارد، اضافه کرد: از سال گذشته تاکنون ۲۷۸ زندانی جرایم غیر عمد به همت مردم و خیرین آزاد شدند.

به گفته مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کمتر از ۱۰ درصد از زندانیان مالی بعد از آزاد شدن دوباره به زندان بازمی‌گردند و به ویژه افرادی که وام اشتغال دریافت کرده‌اند تلاش می‌کنند روی پای خود بایستند.