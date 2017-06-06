به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، فرهاد نوری با اعلام این خبر، موقعیت جغرافیایی خاص کنیا در منطقه شرق آفریقا را حائز اهمیت توصیف کرد و تمایل فعالان اقتصادی کنیا در بخشهای خصوصی و دولتی در جهت بسط روابط تجاری با جمهوری اسلامی ایران را ارزشمند دانست.

نوری با اشاره به پیگیری‌های گسترده مقامات بانکی کنیا جهت برقراری روابط کارگزاری بانکی با ایران، گفت: یکی از اهداف اعزام این هیات را نهایی کردن امکان برقراری روابط کارگزاری بانکی با کنیا به عنوان دروازه ورود به شرق آفریقا است.

وی افزود: سهم ایران در مقایسه با حجم مبادلات تجاری کنیا با سایر کشورهای جهان مستعد رشد و گسترش است که توجه جدی تجار و بازرگانان ایرانی به بازار بالقوه کنیا را می‌طلبد.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی با تشریح توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در تمامی زمینه‌های مورد نیاز بازار کنیا و نیز اهمیت این حضور، گفت: با توجه به برنامه راه اندازی خط منظم کشتیرانی از ایران به مقصد بنادر کنیا، تقاضای بازار مصرفی این کشور و همچنین نیازهای سایر کشورهای قاره آفریقا، حضور پایدار و مستمر واحدهای تولیدی- صادراتی ایران در بازار کنیا ضروری است.