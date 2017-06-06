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۱۶ خرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۲۵

مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی خبر داد؛

هیئت تجاری ایران به کنیا می‌رود

هیئت تجاری ایران به کنیا می‌رود

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران از اعزام هیات تجاری بازاریابی جمهوری اسلامی ایران به کنیا و به سرپرستی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، فرهاد نوری با اعلام این خبر، موقعیت جغرافیایی خاص کنیا در منطقه شرق آفریقا را حائز اهمیت توصیف کرد و تمایل فعالان اقتصادی کنیا در بخشهای خصوصی و دولتی در جهت بسط روابط تجاری با جمهوری اسلامی ایران را ارزشمند دانست.

 نوری با اشاره به پیگیری‌های گسترده مقامات بانکی کنیا جهت برقراری روابط کارگزاری بانکی با ایران، گفت: یکی از اهداف اعزام این هیات را نهایی کردن امکان برقراری روابط کارگزاری بانکی با کنیا به عنوان دروازه  ورود به شرق آفریقا است.

وی افزود: سهم ایران در مقایسه با حجم مبادلات تجاری کنیا با سایر کشورهای جهان مستعد رشد و گسترش است که توجه جدی تجار و بازرگانان ایرانی به بازار بالقوه کنیا را می‌طلبد.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی با تشریح توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در تمامی زمینه‌های مورد نیاز بازار کنیا و نیز اهمیت این حضور، گفت:  با توجه به برنامه راه اندازی خط منظم کشتیرانی از ایران به مقصد بنادر کنیا، تقاضای بازار مصرفی این کشور و همچنین نیازهای سایر کشورهای قاره آفریقا، حضور پایدار و مستمر واحدهای تولیدی- صادراتی ایران در بازار کنیا ضروری است.

کد مطلب 3997488

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