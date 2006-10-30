عدم وابستگي به امور دنيوي مصداق ساده زيستي پيامبر(ص) است

حجت الاسلام محمد رضا حشمتي پژوهشگر حوزه دين و امور مساجد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در زماني كه پيامبر اكرم(ص)، زندگي مي كردند فاصله طبقاتي ميان مردم عرب بسيار مشهود بود و به نوعي مردم عرب با ساده زيستي مخالف بودند.

وي با اشاره به خصوصيات اخلاقي جامع و كامل رسول گرامي اسلام، گفت: در روزگاري كه پيامبر(ص)، ميان قوم عرب زندگي مي كرد ايشان بسيار ساده زيست بوده و تمام دارايي خود را در راه خدا و براي رفع نياز نيازمندان انفاق مي كردند كه اين نمونه كاملي از ساده زيستي ايشان است.

حجت الاسلام محمدرضا حشمتي با اشاره به ساده زيستي پيامبر اكرم(ص)، اظهار داشت: ساده زيستي كه يكي از مهمترين خصوصيات اخلاقي زندگي رسول گرامي اسلام (ص) است به معنايي كه بيشتر افراد از ساده زيستي برداشت مي كنند نيست، بلكه به اين معنا است ايشان به دنيا و تعلقات آن دلبستگي نداشتند و خود را به ظواهر دنيا مشغول نمي كردند.

وي با بيان اينكه پيامبر(ص)، بهترين الگو براي زندگي هر مسلمان است، گفت: در زندگي امروز هر انساني بايد سعي كند با شناخت بيشتر از سيره نبي اكرم(ص)، خصوصيات اخلاقي آن حضرت را پيش روي خود قرار داده، از آن درس گرفته و در اصل اين امر مهم است كه به ماديات در دنيا وابستگي نداشته باشيم.

حجت الاسلام حشمتي در ادامه با تأكيد بر عدم تعلق پيامبر اسلام(ص) به دنيا و ظواهر آن، تأكيد كرد: با شناخت هر چه بيشتر سيره و خصوصيات اخلاقي پيامبر(ص)، مي توانيم همان راهي كه راه سعادت و كمال به سوي معبود جهان است برسيم ضمن اينكه به هيچ وجه خود را به دنيا متعلق ندانسته و نسبت به ظواهر دنيا بي تفاوت باشيم .