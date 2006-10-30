به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش سازمان بين‌المللي كار با عنوان "روندهاي اشتغال جوانان در جهان"، رشد اقتصادي جهان نتوانسته است در امر اشتغالزايي براي جوانان مفيد باشد و اكنون 400 ميليون شغل جديد يا شغل بهتر براي حل معضل بيكاري جوانان در جهان موردنياز است.

بر اساس اين گزارش، ميزان بيكاري در افراد مابين 15 تا 24 ساله در سطح جهان خصوصا كشورهاي در حال توسعه سه برابر ميزان بيكاري بزرگسالان است. ميزان جوانان شاغل طي سال‌هاي 1995 تا 2005 با 15 درصد افزايش به 85 ميليون نفر رسيده است، اما همچنن حدود 300 ميليون جوان در جهان با روزي كمتر از دو دلار زندگي مي‌كنند.

خوان سوماويا دبيركل سازمان بين‌المللي كار نيز اعلام كرد: با وجود رشد سريع اقتصاد جهاني، ناتواني اقتصادها در ايجاد شغل كافي و مناسب براي جوانان در حال وارد آوردن آسيب جدي به قشر جوان جهان است كه اين روند براي آينده اقتصادي جهان نيز زيان‌بار است.

در حالي كه رشد جمعيت جهان در فاصله سال‌هاي 1995 تا 2005 حدود 13 درصد بوده است، ميزان اشتغالزايي در همين مدت براي جوانان 15 تا 24 ساله فقط 3.8 درصد بوده است.

بر اساس اين گزارش، بيشترين ميزان افزايش بيكاري جوانان در يك دهه گذشته در جنوب شرق آسيا رخ داده است به طوري كه ميزان بيكاري جوانان در اين منطقه 85 درصد رشد يافته است.

كشورهاي توسعه يافته و 25 عضو اتحاديه اروپايي تنها مناطقي هستند كه طي يك دهه گذشته با كاهش ميزان بيكاري جوانان روبرو بوده‌اند به طوري كه ميزان بيكاري در اين منطقه 17.5 درصد كاهش يافته است.

گزارش سازمان بين‌المللي كار حاكي است زنان جوان نسبت به مردان با مشكلات بيشتري در كسب شغل مواجهند و اين مسئله در كشورهاي شرق و جنوب آسيا هويداتر است به طوري كه فاصله اشتغال ميان مردان و زنان در اين مناطق به 35 درصد نيز رسيده است.

فاصله اشتغال مردان و زنان در آفريقاي جنوب صحرا 34 درصد، آمريكاي لاتين 23 درصد، و خاورميانه 18 درصد بوده است. جوانان 15 تا 24 ساله هم‌اكنون 25 درصد نيروي كار و 44 درصد بيكاران جهان را تشكيل مي‌دهند. نرخ كلي بيكاري در جهان براي جوانان هم‌اكنون 13.6 درصد است، حال آنكه اين رقم براي بزرگسالان 4.6 درصد است.