موریتانی هم روابط دیپلماتیک با قطر را قطع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، پس از آنکه عربستان، امارات، مصر و بحرین روابط دیپلماتیک با قطر را قطع کردند موریتانی هم از قطع روابط دیپلماتیک خود با دوحه خبر داد.

در همین راستا، وزارت امور خارجه موریتانی در بیانیه ای که از سوی خبرگزاری این کشور منتشر شده است از قطع روابط با قطر خبر داد.

وزارت خارجه موریتانی در این بیانیه اعلام کرد: نواکشوط همواره بر پایبندی به دفاع از منافع عالی کشورهای عربی، احترام به حاکمیت کشورها و عدم دخالت در امور داخلی آنها و تلاش برای تقویت امنیت و ثبات در کشورهای عربی و جهان تاکید کرده است. اما متاسفانه دولت قطر در راستای خدشه به این اصول که مبنای همکاری عربی مشترک است گام بر می دارد.

این در حالی است که پیش از این دولت اردن نیز از کاهش سطح روابط دیپلماتیک با قطر و بستن دفتر شبکه الجزیره خبر داد.

گفتنی است که کشورهای مصر، عربستان، امارات و بحرین صبح دوشنبه روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند.

این کشورها دوحه را به حمایت از تروریسم و دخالت در امور داخلی دیگر کشورها و برهم زدن ثبات در منطقه متهم کردند. دولت مستعفی یمن، لیبی و مجمع الجزایر مالدیو نیز در اقدامی مشابه روابط خود را با قطر قطع کردند.