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۱۷ خرداد ۱۳۹۶، ۸:۲۲

مدیرکل میراث فرهنگی بوشهر:

اقامتگاه‌های بوم‌گردی در استان بوشهر گسترش می‌یابد

اقامتگاه‌های بوم‌گردی در استان بوشهر گسترش می‌یابد

بوشهر - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر گفت: اقامتگاه‌های بوم گردی در استان بوشهر گسترش می‌یابد و زمینه مناسبی برای توسعه طبیعت‌گردی فراهم می‌شود.

ناصر امیرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اقامتگاه‌های گردشگری دارای خصوصیاتی هستند که از جمله آن نباید آسیبی به محیط زیست اطراف اعم از طبیعی و فرهنگی وارد کنند.

وی با تاکید بر اینکه این اقامت‌گاه‌ها باید کمترین تاثیر ممکن را هنگام ساخت و ساز بر روی محیط طبیعی اطرافش بگذارند، افزود: اقامت‌گاه‌های گردشگری مناسب و هماهنگ با بافت فیزیکی و فرهنگی آن منطقه باشند و با توجه به شکل، ظاهر، رنگ و معماری محلی ساخته شده باشند.

امیرزاده تصریح کرد: این اقامت‌گاه‌ها از روش‌های پایدار برای به دست آوردن آب مصرفی و کاهش مصرف آن استفاده کنند و سیستم کارآمد دفع زباله و فاضلاب داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه این اقامت‌گاه‌ها باید از منابع انرژی جایگزین با رعایت اصول پایداری بهره مند باشند افزود: در راستای همکاری با انجمن‌های محلی تلاش کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر تصریح کرد: این اقامت‌گاه‌ها برنامه‌های آموزشی درباره محیط‌های فرهنگی طبیعی و فرهنگی منطقه برای کارمندان و گردشگران ترتیب دهند و با شرکت در برنامه‌های تحقیقاتی، به توسعه پایدار منطقه کمک کنند.

وی گفت: خوشبختانه در حال حاضر با گسترش اینگونه اقامتگاه‌ها فرصت‌های خوبی در زمینه توسعه سفرهای طبیعت‌گردی در میان خانواده های ایرانی فراهم شده است.

امیرزاده ادامه داد: استان بوشهر در این بخش دارای ظرفیت بسیار فوق‌العاده است که به‌عنوان یکی از اولویت‌های اشتغال‌زایی استان در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 3997783

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