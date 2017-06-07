ناصر امیرزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اقامتگاههای گردشگری دارای خصوصیاتی هستند که از جمله آن نباید آسیبی به محیط زیست اطراف اعم از طبیعی و فرهنگی وارد کنند.
وی با تاکید بر اینکه این اقامتگاهها باید کمترین تاثیر ممکن را هنگام ساخت و ساز بر روی محیط طبیعی اطرافش بگذارند، افزود: اقامتگاههای گردشگری مناسب و هماهنگ با بافت فیزیکی و فرهنگی آن منطقه باشند و با توجه به شکل، ظاهر، رنگ و معماری محلی ساخته شده باشند.
امیرزاده تصریح کرد: این اقامتگاهها از روشهای پایدار برای به دست آوردن آب مصرفی و کاهش مصرف آن استفاده کنند و سیستم کارآمد دفع زباله و فاضلاب داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه این اقامتگاهها باید از منابع انرژی جایگزین با رعایت اصول پایداری بهره مند باشند افزود: در راستای همکاری با انجمنهای محلی تلاش کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر تصریح کرد: این اقامتگاهها برنامههای آموزشی درباره محیطهای فرهنگی طبیعی و فرهنگی منطقه برای کارمندان و گردشگران ترتیب دهند و با شرکت در برنامههای تحقیقاتی، به توسعه پایدار منطقه کمک کنند.
وی گفت: خوشبختانه در حال حاضر با گسترش اینگونه اقامتگاهها فرصتهای خوبی در زمینه توسعه سفرهای طبیعتگردی در میان خانواده های ایرانی فراهم شده است.
امیرزاده ادامه داد: استان بوشهر در این بخش دارای ظرفیت بسیار فوقالعاده است که بهعنوان یکی از اولویتهای اشتغالزایی استان در نظر گرفته شده است.
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