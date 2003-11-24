فرهاد كاظمي هيچ جا نمي رود

مهدي تاج رييس هيات مديره باشگاه سپاهان اصفهان با بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" گفت: نبايد با كسب چند نتيجه عملكرد افراد را زيرسوال برد وما به كارفرهاد كاظمي اعتقاد داريم واورا همچنان حفظ خواهيم كرد.

وي افزود: كاظمي ازمربيان كاركشته وبا دانش فوتبال ما است كه امتحان خود را پس داده ونمي توان با كسب يكي دونتيجه عملكرداو را زير سوال برد. ما رقابتهاي جام باشگاههاي آسيا را درپيش داريم ونمي توانيم به غيرازكاظمي با مربي ديگري كاركنيم.

تاج اضافه كرد: تيم ما درحال گذرازيك شرايط خاص است وتيم نيازبه آرامش دارد وما مطمئن هستيم كاظمي درادامه راه با تدابيري كه خواهد انديشيد نسبت به كسب موفقيتهاي تازه اقدامات مثبتي راانجام خواهد داد.