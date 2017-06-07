برگزاری کلاس دوزبانه برای ۵ هزار نوآموز بدو ورود به دبستان

براتعلی حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آموزشوپرورش خراسان شمالی بهمنظور آمادهسازی نوآموزان دوزبانه بدو ورود به دبستان، یک ماه قبل از آغاز سال تحصیلی جدید برای آنان کلاس برگزار میکند.
وی بابیان اینکه برای کمک و برگزاری کلاسهای دوزبانه اعتباراتی کسب کردهایم، تصریح کرد: تشکیل کلاسهای دوزبانه برای پنج هزار نوآموز شناساییشده بیشتر در مناطق راز و جرگلان و بام و صفیآباد است که به منظور آمادگی بیشتر آنان برای ورود به کلاس اول اجرا میشود.
مدیرکل آموزشوپرورش خراسان شمالی افزود: نوآموزان و پیشدبستانیها از توجه ویژهای برخوردار هستند بهنحویکه طی سال گذشته در جذب نوآموزان پیشدبستانی استان رتبه هشت کشوری را کسب کرد.
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