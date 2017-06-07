به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری همدان، رضا عسگری گفت: قبوض نوسازی نوبت اول سال ۹۶ به منظور بهره‌مندی شهروندان از تخفیف ۲۰ درصد چهارماهه نخست سال جاری از ۱۷ خرداد با همکاری اداره پست همدان توزیع می‌شود.

عسگری گفت: شهروندان همدانی می‌توانند قبض‌های عوارض نوسازی و عمران شهری ملک خود را از طریق درگاه خدمات الکترونیک شهرداری همدان به نشانی اینترنتی www.hamedan.ir به صورت غیر حضوری و استفاده از امتیاز ۱۰ درصد کمتر از مبلغ قبض پرداخت کنند.

وی اضافه کرد: نشانی درگاه خدمات الکترونیکی شهرداری همدان روی قبوض ارسالی درج شده و شهروندان با مشاهده قبض و مراجعه به سایت به راحتی می‌توانند نسبت به پرداخت الکترونیکی عوارض ملک خود اقدام کنند.

سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری همدان تأکید کرد: تخفیف ۱۰ درصدی عوارض نوسازی فقط با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک به نشانی www.hamedan.ir که روی قبوض درج شده قابل دسترسی است و همشهریان آگاه باشند که پرداخت از طریق سایر درگاه‌های پرداخت قبوض شامل تخفیف ۱۰ درصدی نمی‌شود.

عسگری گفت: سازمان فناوری اطلاعات شهرداری همدان در راستای تسهیل و تسریع ارائه خدمات الکترونیک شهرداری تلاش می‌کند با همکاری شهروندان همدانی در این مسیر به منظور حذف مراجعات حضوری و کاهش سفرهای درون شهری اقدام کند که این مهم فقط با همکاری شهروندان میسر می‌شود.