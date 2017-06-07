خانواده های زندانیان نیازمند توجه ویژه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی پورمحمدی سه شنبه شب در جشن نسیم مهر (کمک به خانواده های زندانیان) و جشن گلریزان در تالار عقیق رفسنجان اظهار داشت: سیره و روش اهلبیت (ع) رسیدگی به محرومان و همنشینی با خانوادههای بیبضاعت بوده است.
وی به خطبه ۵۳ نهجالبلاغه اشاره و بیان کرد: امامعلی (ع) در این خطبه بر حمایت از فقیران و محرومان تأکید دارند و مالکاشتر را به رسیدگی به محرومان و طبقه پاییندست توصیه کرده اند.
وی در این زمینه ادامه داد: امامحسین (ع) نیمههای شب انبانهای سنگین را بر دوش میکشیدند و به درب خانه فقرا و نیازمندان میبردند که در اثر همین کار زخمهای کهنهای بر بدنشان بود.
پورمحمدی خدمت به خلق خدا را بالاترین درجه عرفان دانست و عنوان کرد: احساسی که پس از کمک به افراد نیازمند به انسان دست میدهد ارزش زیادی دارد.
رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان در ادامه با بیان اینکه مردم رفسنجان از دیرباز اهل خیر و خیری بودند و با دید باز مسائل اجتماعی را نگاه میکردند، افزود: افرادی در این شهرستان هستند که طول سال پولی را برای آزادی زندانیان کنار گذاشته و به این امر اختصاص میدهند اما نمیخواهند کسی آنها را بشناسد.
پورمحمدی تصریح کرد: اولین و بزرگترین وقف امنیت در شهرستان رفسنجان رقم خورده و موقوفات بزرگ آستان قدس رضوی و هلال احمر در این شهرستان وجود دارد.
رئیس دادگستری رفسنجان ادامه داد: درمانگاهها، بیمارستانها، مراکز آموزشی و تربیتی در این شهرستان توسط خیران احداث شده است.
وی با بیان اینکه مردم رفسنجان در کارهای دیگر از جمله پرداخت مالیات در استان نیز جزء اولینها هستند، گفت: در سال ۹۳ بیش از ۶۵ درصد مالیات استان از رفسنجان جذب شده است.
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