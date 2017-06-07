تشکیل هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان، رئیس هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی همدان اظهار داشت: شورای نظارت و هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی شهرستان همدان و شهرستان های ملایر، نهاوند، تویسرکان، اسدآباد، کبودرآهنگ و رزن تشکیل شد.

حسن داوری گفت: فرآیند ثبت‌نام داوطلبان هیئت مدیره نظام پزشکی از ۱۴ خرداد شروع و تا ۲۰ خردادماه در تمام روزهای عادی و تعطیل در ساعات اداری انجام می‌شود.

وی افزود: کادر پزشکی شاغل در شهرستان‌های بهار و فامنین می‌توانند در انتخابات نظام پزشکی شهرستان همدان شرکت کنند.

رئیس هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی همدان اظهار داشت: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با در دست داشتن مدارک خود در همدان به معاونت درمان- ساختمان شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی همدان واقع در بلوار آیت اله کاشانی مراجعه و ثبت‌نام خود را انجام دهند.

داوری با بیان اینکه انتخابات نظام پزشکی این دوره ۳۰ تیرماه برگزار می‌شود، عنوان کرد: اقلیت‌های دینی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام اعتقادی و دینی خود هستند.