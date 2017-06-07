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۱۷ خرداد ۱۳۹۶، ۹:۱۱

مدیر اداره ممیزی شهرداری سنندج:

طرح ممیزی املاک در ناحیه منفصل شهری حسن آباد سنندج آغازشد

طرح ممیزی املاک در ناحیه منفصل شهری حسن آباد سنندج آغازشد

سنندج-مدیر اجرای طرح ممیزی املاک شهرداری سنندج از اجرای این طرح در ناحیه منفصل شهری حسن آباد خبر داد وگفت: درصورت همکاری ساکنان حسن آباد اطلاعات املاک این ناحیه ظرف ۶ماه جمع آوری خواهدشد.

به گزارش خبرنگارمهر، فواد احمدی امروز چهارشنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران خبرگزاری های استان در سنندج گفت: با توجه به اینکه مدیریت شهری برای انجام برنامه ریزی ها و تصمیم گیری در حوزه مسائل شهری نیازمند اطلاعات دقیق و به روز شهری است  بنابراین اجرای طرح ممیزی املاک در سطح شهر ها بسیار حائز اهمیت است.

وی اظهارداشت: به منظور بروز رسانی اطلاعات املاک سطح شهر طرح ممیزی املاک  از اواخر سال ۹۲ در دستور کار این شهرداری قرار گرفت.

 وی هدف از اجرای طرح ممیزی املاک را ثبت و نگهدار سوابق املاک، ایجاد بستر مناسب در تسریع امورات مدیریت شهری، دستیابی آسان به اطلاعات عوارض نوسازی، امکان گزارش گیری سریع و دقیق از تعداد و مشخصات املاک و معابر با کاربری های مختلف، تهیه نمودارهای آماری و ایجاد درآمد پایدار برشمرد.

مدیر اداره ممیزی املاک شهرداری سنندج بیان کرد : در راستای اجرای این طرح تاکنون  کار برداشت اطلاعات املاک نواحی منفصل ننله، نایسر و املاک سطح منطقه دو  انجام شده است.

وی اضافه کرد:  جهت اجرای  این طرح ۱۵ نفر از کارشناسان این اداره  در قالب اکیپهای دو نفره کار برداشت اطلاعات املاک را انجام خواهند داد.

وی اظهارداشت:  در راستای تسریع در اجرای طرح  ممیزی املاک ساکنان ناحیه منفصل شهری حسن آباد مدارک  لازم نظیر سند مالکیت، فیش آب، برق و گاز، پروانه ساختمانی، پایان کار و مدارک شناسایی مالک را در اختیار مامورین اجرای طرح قرار دهند.  

مدیر اداره ممیزی املاک شهرداری سنندج گفت: در صورتی که محل مورد ممیزی واحد تجاری یا صنفی باشد؛ مدارک جواز کسب، اجاره نامه استیجاری، سند سرقفلی و مجوز تجاری اخذ شده از شهرداری ضروری است.
احمدی عنوان کرد: طبق قانون نوسازی ممیزی املاک هر پنج سال یک بار باید توسط شهرداری ها انجام گیرد تا شهرداری به عنوان متولی امور شهری  اطلاعات  لازم از املاک و مستغلات  سطح شهر داشته باشد.
 
 

کد مطلب 3997818

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