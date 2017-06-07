طرح ممیزی املاک در ناحیه منفصل شهری حسن آباد سنندج آغازشد

به گزارش خبرنگارمهر، فواد احمدی امروز چهارشنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران خبرگزاری های استان در سنندج گفت: با توجه به اینکه مدیریت شهری برای انجام برنامه ریزی ها و تصمیم گیری در حوزه مسائل شهری نیازمند اطلاعات دقیق و به روز شهری است بنابراین اجرای طرح ممیزی املاک در سطح شهر ها بسیار حائز اهمیت است.

وی اظهارداشت: به منظور بروز رسانی اطلاعات املاک سطح شهر طرح ممیزی املاک از اواخر سال ۹۲ در دستور کار این شهرداری قرار گرفت.

وی هدف از اجرای طرح ممیزی املاک را ثبت و نگهدار سوابق املاک، ایجاد بستر مناسب در تسریع امورات مدیریت شهری، دستیابی آسان به اطلاعات عوارض نوسازی، امکان گزارش گیری سریع و دقیق از تعداد و مشخصات املاک و معابر با کاربری های مختلف، تهیه نمودارهای آماری و ایجاد درآمد پایدار برشمرد.

مدیر اداره ممیزی املاک شهرداری سنندج بیان کرد : در راستای اجرای این طرح تاکنون کار برداشت اطلاعات املاک نواحی منفصل ننله، نایسر و املاک سطح منطقه دو انجام شده است.

وی اضافه کرد: جهت اجرای این طرح ۱۵ نفر از کارشناسان این اداره در قالب اکیپهای دو نفره کار برداشت اطلاعات املاک را انجام خواهند داد.

وی اظهارداشت: در راستای تسریع در اجرای طرح ممیزی املاک ساکنان ناحیه منفصل شهری حسن آباد مدارک لازم نظیر سند مالکیت، فیش آب، برق و گاز، پروانه ساختمانی، پایان کار و مدارک شناسایی مالک را در اختیار مامورین اجرای طرح قرار دهند.

مدیر اداره ممیزی املاک شهرداری سنندج گفت: در صورتی که محل مورد ممیزی واحد تجاری یا صنفی باشد؛ مدارک جواز کسب، اجاره نامه استیجاری، سند سرقفلی و مجوز تجاری اخذ شده از شهرداری ضروری است.

احمدی عنوان کرد: طبق قانون نوسازی ممیزی املاک هر پنج سال یک بار باید توسط شهرداری ها انجام گیرد تا شهرداری به عنوان متولی امور شهری اطلاعات لازم از املاک و مستغلات سطح شهر داشته باشد.



