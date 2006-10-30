كليد اعتبار 220 ميليارد توماني فرودگاه امام در دستان نمايندگان مجلس

به گزارش خبرنگار مهر ، روز گذشته اعضاي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات از بخش هاي مختلف فرودگاه امام خميني(ره) بازديد كرده و پيش بيني هايي را براي تامين اعتبار 220 ميليارد توماني آن جهت اتمام فاز يك فرودگاه انجام دادند.

در حال حاضر روزانه حدود 45 تا 50 پرواز رفت و برگشت در فرودگاه امام خميني انجام مي شود و اين تعداد پروازها در ايام نوروز در حد 70 پرواز بوده و به طور متوسط روزانه 10 هزار نفر مسافر در اين فرودگاه جابه‌جا مي شوند.

گفتني است، در مقايسه نيمه اول سال 85 با مدت مشابه سال قبل تعداد شركت هاي هواپيمايي فعال در اين فرودگاه از 8 به 22 شركت و تعداد مقاصد پروازي از پنج به 24 مقصد افزايش يافته است.

همچنين تعداد كل پروازهاي ورودي و خروجي از يك هزار و 968 فروند با رشد 236 درصدي به شش هزار و 614 فروند افزايش يافته، به علاوه در همين مدت تعداد كل مسافر ورودي و خروجي از 295 هزار و 452 نفر با رشد 5/172 به 804 هزار و 981 نفر رسيده است.

به گزارش مهر ، رضا عبدالهي رئيس كميسيون برنامه بودجه و محاسبات در حاشيه مراسم بازديد اعضاي كميسيون از فرودگاه امام خميني(ره) در جمع خبرنگاران با اشاره به مدت زمان طولاني احداث، ساخت و ساز و نواقص فرودگاه مذكور اظهار اميدواري كرد كه با تصويب اعتبار 220 ميليارد توماني توسط مجلس فاز يك اين فرودگاه به اتمام برسد.

وي با بيان اينكه مجريان فرودگاه امام خميني(ره) و مديريت فرودگاه هاي كشور چنين مبلغي را براي تكميل فاز يك فرودگاه اعضاي كميسيون اعلام داشته اند، افزود: اميدواريم با توجه به اينكه لوايح بنزين، متمم بودجه سال جاري و بودجه سال 86 توسط مجلس مورد بررسي قرارمي گيرد، چنين اعتباري در قالب اين لوايح با تصويب برسد.

رئيس كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اضافه كرد: با انجام اين تخصيص ها در آينده اي نه چندان دور كليه پروازهاي خارجي و جابجايي مسافر و بار از فرودگاه مهرآباد به اين فرودگاه منتقل خواهد شد.

وي اظهار اميدواري كرد كه با تخصيص اين ميزان اعتبار، ظرف يك سال و نيم آينده كليه اعتبارت جذب و بدهي فرودگاه به پيمانكاران پرداخت شود.

عبدالهي در پاسخ به اين سئوال كه آيا اين تامين اعتبار مخالف موضع گيري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبني بر تامين اعتبار توسط خود فرودگاه با توجه به واگذاري فرودگاه امام خميني(ره) با شركت فرودگاههاي كشور نيست، گفت: بايد فرودگاه به حد درآمد و سودآوري برسد تا بتواند از اين محل خود را اداره كند.

وي ادامه داد: مصوبات مجلس ما فوق نظرات سازمان مديريت و دستگاههاي اجرايي است و آنچه مجلس تصويب كند دستگاههاي اجرايي موظف به اجراي آن هستند.

وي بر اينكه كميسيون برنامه و بودجه ، كميسيون هاي تخصصي و هيئت عالي نظارت در مجلس هفتم، نظارت دقيقي بر تامين اعتبارات ، درآمدها و پرداخت دستگاهها داشته تاكيد كرد.

همچنين غلامحسين مظفري، عضو كميسيون برنامه ، بودجه و محاسبات نيز در حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران با بيان اينكه تاكنون 270 ميليارد تومان براي فرودگاه امام خميني(ره) هزينه شده تصريح كرد: مبلغ 220 ميليارد تومان مورد نياز براي تكميل فاز يك فرودگاه در مقايسه با ارقامي كه در بودجه هزينه مي شود رقم زيادي نيست.

به گفته وي، به اعتقاد اعضاي كميسيون برنامه و بودجه اولويت بندي براي تخصيص منابع صحيح نيست.

وي با تاكيد بر اينكه هزينه كردن براي فرودگاه امام خميني(ره) برگشت سرمايه خواهد داشت و از اولويت هاي جدي كشور در بخش حمل و نقل محسوب مي شود از دولت و سازمان مديريت درخواست حمايت ويژه كرد.

مظفري خاطرنشان كرد: با سرمايه گذاري در اين فرودگاه و آماده سازي زير ساخت ها بسياري از پروازهاي عبوري منطقه به اين فرودگاه سوق خواهند يافت و فرودگاه دبي گزينه هاي دوم و سوم براي اين پروازها خواهند بود.

همچنين اصغر كتابچي ، اصغر كتابچي مديرعامل فرودگاه‌هاي كشور نيز گفت: نمايندگان مجلس مدعي هستند كه خدمات ارائه شده توسط فرودگاه امام خميني(ره) بايد در شأن نظام و مردم ايران ارتقاء يابد.

وي با بيان اينكه ما به دنبال همسو كردن نمايندگان مجلس با نظرات خود در اين خصوص بوديم افزود: با توجه به اينكه در آستانه بررسي لايحه متمم بودجه سال جاري و لايحه بودجه سال 86 قرار داديم ، زمان براي همسو كردن مجلس با نظرات مديران فرودگاه مناسب بود.

نصرالله منصوري شيرازي معاون خدمات فرودگاهي فرودگاه امام خميني نيز با تاكيد بر اينكه انتقال پرواز ها به فرودگاه امام خميني(ره) بايد به صورت فاز بندي انجام شود گفت: در حال حاضر از اين فرودگاه به 24 تا 28 مقصد پروازي انجام مي شود و نزديك به 14 تا 15 شركت هواپيمايي نيز در اين فرودگاه فعاليت مي كنند.

وي اضافه كرد: از لحاظ تعداد پروازها، در بعضي از مقاطع، تعداد نشست و برخاست هاي خارجي اين فرودگاه بيش از فرودگاه مهرآباد مي باشد.

شيرازي گفت: در برخي پروازها، يك شركت خاص فعال است كه داراي هيچ رقيبي نيست ، بنابراين اين شركت به راحتي مي تواند پروازهاي خود را به اين فرودگاه منتقل كند اما برخي پروازها توسط چند شركت كارپرداز انجام مي گيرد . البته انتقال پرواز اين شركت ها به فرودگاه بايد با هم صورت گيرد و يا اصلا انجام نشود تا تركيي براي آنه تعيين گردد.

وي با بيان اينكه اولويت با شركت هايي است كه تك مقصدي و تك شركتي هستند، افزود: ظرف 10 روز آينده جلسه اي با شركت‌هاي هواپيمايي در خصوص اعلام كمبودها و نظرات براي انتقال پرواز آنها به فرودگاه امام خواهيم داشت.

به گفته وي، هر زمان كه شركت ها براي انتقال پروازها اعلام آمادگي مي كنند با توجه به كمبودها و درخواست هاي آنها سه ماه فرصت براي برنامه ريزي مورد نياز خواهد بود.

معاون خدمات فرودگاهي بيان كرد: در حال حاضر پرواز به فرودگاه رم و چند كشور آسياي جنوبي توسط اين فرودگاه انجام مي شود.