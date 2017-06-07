پیشرفت ۴۳ درصدی طرح آبرسانی به شهرهای ابهر و خرمدره

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جزء قاسمی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افز ود : طرح آبرسانی شهر ابهر و خرمدره از سال ۱۳۸۹ آغاز و تاکنون با پیشرفت فیزیکی ۴۳ درصد در حال اجرا است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر تصفیه خانه آب ۶۵ درصدو خط انتقال ابهر و خرمدره ۶۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد .

مدیر عامل شرکت آبفای استان زنجان گفت: اعتبار هزینه شده جهت اجرای طرح تاکنون ۳۸۷ میلیارد ریال است و برای اتمام پروژه بر اساس آخرین برآورد۶۳۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر نیز لازم است.

وی با بیان اینکه میانگین مصرف در استان زنجان حدود ۱۹۴ لیتر به ازای هر نفر است، افزود: تعداد کل مشترکان آب این استان به ۲۱۲ هزار مشترک می رسد که از آب ۱۰۵ چاه در دست بهره برداری و آب های سطحی همچون سد تهم استفاده می کنند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان با تاکید بر اینکه اصلاح الگوی مصرف آب باید فرهنگ سازی شود، خاطر نشان کرد: امسال استان زنجان حدود ۲ درصد کاهش بارش را داشته است که به صرفه جویی همگانی نیازمندیم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان گفت: ۲۱ شهر در هشت شهرستان تحت پوشش خدمات آب و فاضلاب شهری هستند و نزدیک ۱۰۰ درصد شهروندان زنجانی از خدمات این شرکت بهره مند هستند.

جزقاسمی با بیان اینکه ۲۱۱ هزار و ۹۵۳ خانوار زنجانی از خدمات این شرکت استفاده می کنند، افزود: در حال حاضر این شرکت ۶۹۹ هزار و ۲۳۶ نفر را تحت پوشش قرار داده و از وجود ۱۲۰ حلقه چاه که ۱۰۵ حلقه از آن در مدار بهره‌برداری قرار دارد، برخوردار است.