  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۸ آبان ۱۳۸۵، ۱۴:۳۵

آسيب شناسي انجمن هاي علمي دانشجويي - 1 / معاون دانشجويي دانشگاه شهركرد:

دانشجويان از ظرفيت هاي انجمن هاي علمي دانشجويي بي اطلاعند

دانشجويان از ظرفيت هاي انجمن هاي علمي دانشجويي بي اطلاعند

ساداتي نژاد گفت: عدم آگاهي دانشجويان از ظرفيت ها و امكانات انجمن هاي علمي دانشجويي مهم ترين آسيب اين انجمن ها است.

سيد جواد ساداتي نژاد - معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه شهركرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود: بايد تلاش شود تا دانشجويان نسبت به پتانسيل هايي كه در انجمن هاي علمي دانشجويي وجود دارد آگاه شوند و درك كنند كه اين انجمن ها مي تواند بستري براي پوشش بالغ بر 50 درصد اوقات فراغت آنها با مضامين علمي و پژوهشي باشد.

وي اضافه كرد: بهترين زمان براي آگاهي بخشيدن به دانشجويان در خصوص كاركردها انجمن هاي علمي دانشجويي و انتظاراتي كه از اين انجمن ها مي رود موقع ورود دانشجويان به دانشگاه است كه اگر در اين زمان فعاليت هاي منظمي از سوي دانشگاه صورت گيرد مي تواند دانشجويان را با فضاي انجمن هاي علمي دانشجويي عجين كند.

دبير نخستين سمينار آسيب شناسي انجمن هاي علمي دانشجويي با ابراز اميدواري نسبت به توجه مديران فرهنگي دانشگاه ها نسبت به انجمن هاي علمي دانشجويي، گفت: توجه اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها مي تواند در روشمند و خروجي محور شدن فعاليت هاي انجمن هاي علمي دانشجويي موثر باشد.

به گزارش مهر، دانشگاه شهركرد داراي 25 انجمن علمي دانشجويي فعال است كه انجمن علمي دانشجويي رشته باستان شناسي اين دانشگاه در سال گذشته موفق به كسب عنوان نمونه كشوري اين انجمن ها شد.

کد مطلب 399792

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها