دانشجويان از ظرفيت هاي انجمن هاي علمي دانشجويي بي اطلاعند

سيد جواد ساداتي نژاد - معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه شهركرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود: بايد تلاش شود تا دانشجويان نسبت به پتانسيل هايي كه در انجمن هاي علمي دانشجويي وجود دارد آگاه شوند و درك كنند كه اين انجمن ها مي تواند بستري براي پوشش بالغ بر 50 درصد اوقات فراغت آنها با مضامين علمي و پژوهشي باشد.
وي اضافه كرد: بهترين زمان براي آگاهي بخشيدن به دانشجويان در خصوص كاركردها انجمن هاي علمي دانشجويي و انتظاراتي كه از اين انجمن ها مي رود موقع ورود دانشجويان به دانشگاه است كه اگر در اين زمان فعاليت هاي منظمي از سوي دانشگاه صورت گيرد مي تواند دانشجويان را با فضاي انجمن هاي علمي دانشجويي عجين كند.
دبير نخستين سمينار آسيب شناسي انجمن هاي علمي دانشجويي با ابراز اميدواري نسبت به توجه مديران فرهنگي دانشگاه ها نسبت به انجمن هاي علمي دانشجويي، گفت: توجه اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها مي تواند در روشمند و خروجي محور شدن فعاليت هاي انجمن هاي علمي دانشجويي موثر باشد.
به گزارش مهر، دانشگاه شهركرد داراي 25 انجمن علمي دانشجويي فعال است كه انجمن علمي دانشجويي رشته باستان شناسي اين دانشگاه در سال گذشته موفق به كسب عنوان نمونه كشوري اين انجمن ها شد.
نظر شما