گذران زندگی با مترجمی زبان/خبری از اشتغال برای معلولان نیست

خبرگزاری مهر- گروه استانها:در جامعه افراد توانمندی هستند که با وجود دارا بودن معلولیت های جسمی، کارهای بزرگی را به انجام می رسانند و چه بسا موفقیت های بیشتری از افراد معمولی داشته اند . نمونه این افراد موفق را می توان خانم زهرا نعمتی کماندار ایرانی که در المپیک درخشد و یا معلولان دیگری که در جامعه دست به کار بزرگی می زنند و شغل برای خود و دیگران ایجاد می کنند برشمرد.

در این میان سازمان های حمایتی از جمله بهزیستی نیز تلاش می کنند با توجه به ماموریت ذاتی خود به اموز معلولان رسیدگی کنند اما کمبود های مالی باعث شده تا به حداقل ها در این حوزه اکتفا شود.

با این وجود هستند معلولانی که با وجود همه مشکلات و کمبود ها توانسته اند درآمد زایی داشته باشند و مسیر پیشرفت را برای خود هموار نمایند.

با تحصیلم مخالف بودند

زهرا شاه قاسمی متولد گناباد و یکی از افراد توانمندی است که با وجود مشکلات فراوان خود توانسته با تکیه بر دانش و مهارتش،درآمدی را کسب کرده و زندگی اش را بچرخاند.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: از بدو تولد دچار معلولیتی مادر زادی از ناحیه پا بودم و به همین دلیل والدینم با تحصیل من موافق نبودند زیرا با توجه به شرایطم، رفت و آمد به مدرسه برایم سخت بود ولی یکی از آشنایان با کمکی که کرد این مشکل حل شد.

وی تصریح می کند: تا سوم راهنمایی به مدرسه رفتم و دوره دبیرستان تا پیش دانشگاهی را نیز در منزل درس خواندم و از آنجایی که نمرات زبانم خوب بود در کنکور شرکت کردم و در رشته ادبیات زبان انگلیسی قبول شدم.

شاه قاسمی با اشاره به شهریه زیاد دانشگاه و عدم کمک دستگاه های حمایتی می افزاید: برای تامین هزینه ها،در ابتدا بازاریاب شرکتی بودم که به دلایلی آن کار را رها کردم و تصمیم گرفتم از رشته ای که درس خوانده ام درآمد کسب کنم.

وی نبود کار برای معلولین را مشکل جامعه می داند و می گوید: با پرداخت ماهی ۵۰ هزار تومان مستمری بهزیستی چطور می شود هزینه های دانشگاه و زندگی را داد البته این نکته رو باید گفت که بهزیستی کمک هزینه دانشگاه را می دهد ولی آن مبلغ نصف شهریه هم نمی شود.

قانونی که اجرای نمی شود

این خانم توانمند گنابادی بیان می کند: همانطوری که اعلام شده است دستگاه های دولتی در استخدامی خود باید ۳ درصد را به معلولین تخصیص دهند و یا کارخانه هایی که از معلولین استفاده کنند شامل بخشودگی هایی مالیاتی و بیمه ای خواهند شد ولی با این تفاسیر این قوانین اجرایی نمی شود و یا تولید کنندگان ازآن استفاده نمی کنند.

شاه قاسمی با بیان این درآمدش از مترجمی زبان انگلیسی بد نیست تصریح می کند: انتظاری که از مسئولین می رود این است که برای شغل معلولین فکری جدی بکنند زیرا زمانی که یک معلول در خانه هست ولی کاری انجام نمی دهد به جز مشکل جسمی به مرور زمان مشکلات روحی دیگری برایش بوجود می آید.

وی در پایان خواستار توجه بیشتر مسئولین به خانواده هایی که فرزندان معلول دارند شد و بیان کرد: اگر خانواده بخواهند این فرزندان را به آسایشگاه بفرستند هزینه ای چند برابری برای دولت دارد و خانواده هایی که خود از فرزندانشان نگهداری می کنند باید تسهیلات بیشتری دراختیار آنها قرار گیرد.

۷۰۰ معلول در انتظار فرصت شغلی هستند

در ادامه به منظور پیگیری بیشتر وضعیت کار معلولین در شهرستان گنابادی به سراغ رئیس اداره بهزیستی گناباد رفتیم.

مجتبی حسین نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: در حال حاضر تعداد ۷۰۰ معلول نیازمند کار داریم و تعداد ۴۰۰ نفر نیز در مجموعه های مختلف شهرستان مشغول به کار هستند.

وی ادامه می دهد: یکی از اهداف سازمان بهزیستی را توانمند سازی معلولین است که نتیجه آن استقلال این افراد در جامعه خواهد بود.

رئیس اداره بهزیستی گناباد خاطرنشان می کند: در کمیته ای به نام کمیته حرفه ای توانبخشی وضعیت یک معلول از قسمت های مختلف مانند روانشناسی ، جسمی و گفتاری مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت داشتن صلاحیت کار برای وی شغل ایجاد و یا به دستگاه های مختلف معرفی می شوند.

حسین نژاد با اشاره به قانون های مختلف و کمک به افرادی که از نیروهای معلول استفاده کنند می گوید : براساس قانون کسی که نیروی معلولی را به کار گیرد تا ۵ سال حق بیمه کارفرما را سازمان بهزیستی پرداخت می کند.

حمایت از خود اشتغالی معلولان

وی یکی دیگر بخش های حمایت کننده از معلولین را بخش خود اشتغالی برمی شمرد و تصریح می کند: اگر امروز معلولی شغلی را راه اندازی کند تا مبلغ ۱۵ میلیون تومان وام قرض الحسنه در اختیارش قرار می گیرد و بیمه خویش فرمایی وی نیز از طریف بهزیستی پرداخت می شود.

رئیس اداره بهزیستی گناباد با اعلام حمایت کامل مجموعه خود از معلولین این شهرستان بیان می کند: در حال احداث سواله برای ایجاد اشتغال و یا در اختیار قرار دادن آن به بخش خصوصی با این شرط که از معلولین استفاده کنند هستیم که این اقدام بخشی از مشکلات بیکاری معلولان را برطرف می کند.

وی خطاب به کارفرمایان می گوید: اگر کارفرمایی از معلولین در مجموعه خود استفاده کند ۱۵ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه در اختیارش قرار خواهد گرفت و سعی خواهیم کرد کمک های بیشتری نیز انجام دهیم.

حسین نژاد با انتقاد از رعایت نکردن قانون ۳ درصدی استخدامی معلولان در ارگان های مختلف اظهار می دارد: همانطور که می دانید در شهرستان هایی مانند گناباد زمینه اشتغال کم است و اگر در استخدامی ها این سهمیه رعایت شود و خیرین و کارفرمایان به کمک این اداره بیایند دیگر معلول بیکاری در این شهرستان وجود نخواهد داشت.